Araç klimasındaki gaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çırak, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın klimasındaki gaz patlamasında kopan parçanın başına isabet ettiği 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti. İki ay önce iş yerinde çalışmaya başladığı öğrenilen Tunç'un cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Samandağ ilçesi Huzurlu Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Tunç Çam, Çanakoluk Ortaokulundan mezun olduktan sonra yaz tatilini geçirmek için yaklaşık 2 ay önce mahallede bulunan tamirhanede çırak olarak çalışmaya başladı. Tunç'un 8 Eylül tarihinde iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı esnada patlama yaşandı. Aracın motor kısmından kopan parça, Çam'ın başına isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki Çam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından iş yeri sahibi M.Y., Tunç'un babası olan T.Ç'yi arayıp durumu anlatması üzerine şehir dışında olması üzerine diğer aile üyeleri iş yerine gitti. Tunç ailesinin iş yerine geldiği esnada çocuğun ölüm haberini aldı. Tunç'un ölüm nedeninin araç klimasındaki gaz patlamasından kaynaklandığı belirlendi. Tunç'un cenazesi gözyaşları içerisinde Huzurlu Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan vefat aileyi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı