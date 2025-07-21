İran ile Avrupa Ülkeleri Arasında Nükleer Görüşmeler İstanbul'da Yapılacak

İran ile Avrupa Ülkeleri Arasında Nükleer Görüşmeler İstanbul'da Yapılacak
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İran, İngiltere, Fransa ve Almanya ile 2015 nükleer anlaşması üzerine yeni görüşmelere 25 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere İran'dan iki bakan yardımcısının katılacağını duyurdu.

İRAN ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerini 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın, Avrupa ülkelerinin talebi üzerine 2015'teki nükleer anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yeni bir görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiğini belirtti.

Bekayi, İstanbul'da 25 Temmuz Cuma günü dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi'nin katılacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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