Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
Güncelleme:
Uzun süredir ajan olduğu konuşulan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin bu sabah itibariyle İsrail'de güvende olduğu öne sürüldü. 60 yıllık Mossad ajanı olduğu konuşulan Kaani'nin İsrail adına İran'daki kritik isimlerin ortadan kaldırılmasında da kilit bir rol oynadığı ifade edildi.

  • İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, ABD ve İsrail'in İran'a karşı düzenlediği operasyonda hayatta kalan tek kişi oldu.
  • İsmail Kaani'nin 60 yıllık Mossad ajanı olduğu ve operasyondan sonra İsrail'e sığındığı iddia edildi.
  • İsmail Kaani'nin Hamas lideri İsmail Haniyeh, Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safieddin, İran'ın dini lideri Hamaney ve üst düzey Devrim Muhafızları generallerinin ortadan kaldırılmasında kilit rol oynadığı iddia edildi.

ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz hafta İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef aldı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı.

"DOKUZ CANLI KOMUTAN"

Daha önce de İsrail'in düzenlediği birçok saldırıdan sağ olarak kurtulan ve uluslararası basında da "İran'ın öldürülmesi imkansız, dokuz canlı komutanı" olarak bilinen Kaani ile ilgili 'İsrail ajanı olduğu' iddiası ortaya atıldı. Suikast saldırısından dakikalar önce bulunduğu yerden ayrılan Kaani, cumartesi gününden beri sırra kadem bastı.

60 YILLIK MOSSAD AJANIYMIŞ

İdam edildiği iddiaları haberleri ortaya atılan Kaani'nin 60 yıllık Mossad ajanı olduğu ve son olaydan sonra İsrail'e sığındığı öne sürüldü. Kaani'nin Hamas lideri İsmail Haniyeh, Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safieddin'in yanı sıra Hamaney ve üst düzey Devrim Muhafızları generallerinin ortadan kaldırılmasında da kilit bir rol oynadığı konuşuluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
