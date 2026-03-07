Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz hafta İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef aldı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı.

"DOKUZ CANLI KOMUTAN"

Daha önce de İsrail'in düzenlediği birçok saldırıdan sağ olarak kurtulan ve uluslararası basında da "İran'ın öldürülmesi imkansız, dokuz canlı komutanı" olarak bilinen Kaani ile ilgili 'İsrail ajanı olduğu' iddiası ortaya atıldı. Suikast saldırısından dakikalar önce bulunduğu yerden ayrılan Kaani, cumartesi gününden beri sırra kadem bastı.

60 YILLIK MOSSAD AJANIYMIŞ

İdam edildiği iddiaları haberleri ortaya atılan Kaani'nin 60 yıllık Mossad ajanı olduğu ve son olaydan sonra İsrail'e sığındığı öne sürüldü. Kaani'nin Hamas lideri İsmail Haniyeh, Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safieddin'in yanı sıra Hamaney ve üst düzey Devrim Muhafızları generallerinin ortadan kaldırılmasında da kilit bir rol oynadığı konuşuluyor.