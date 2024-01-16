İran Devrim Muhafızları Pakistan'a füze fırlattı

İran, kendi topraklarında ve Pakistan'da faaliyet gösteren militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

İran devlet medyasının bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki ABD hedeflerine füzelerle saldırmasından bir gün sonra bugün de Beluci militan grubu Ceyş el Adl'ın Pakistan'daki iki üssünü hedef aldı.

İHA VE FÜZELERLE VURDULAR

İran devlet medyası ayrıntıya girmeden, "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve yok edildi." açıklamasını yaparken söz konusu militan grup daha önce de Pakistan sınırındaki İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.

CEYŞ EL ADL ÖRGÜTÜ

İran'daki Sünni Beluçların haklarını koruduğunu iddia eden ve militan bir örgüt olan Ceyş el Adl, ağırlıklı olarak Sünni Beluçların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Belucistan eyaleti ve İran'ın Sistan ve Beluçistan ili sınırında faaliyet gösteriyor. 2012 yılında, Suriye İç Savaşı'nda İran'ın Esed'e verdiği desteğe karşı çıkmasıyla tanınan Selahaddin Faruki tarafından kurulan örgüt, İran'daki Sünni Beluçların haklarını savunduğunu söyleyerek İran hükümetine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

İRAN'IN ERBİL'E YÖNELİK BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyinin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği kaydedilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" bilgisi verilmişti.