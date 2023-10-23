İran Devrim Muhafızları, İsrail'i hedef aldı: Emir geldiğinde Hayfa şehrini füzelerle vuracağız

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e İran'dan yeni bir tehdit daha geldi. Bölgedeki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, emir verildiğinde veya gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden füzelerle vuracaklarını söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 17 gündür bomba yağdırıyor. Sürecin başından beri Filistin'e destek mesajları yağdıran İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir tehdit daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada askerlerin emir verildiğinde ya da gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracakları ifade edildi.

"HAYFA ŞEHRİNİ TEREDDÜT ETMEDEN VURURUZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'e yeni bir tehditte bulunan Fadavi emir verildiğinde veya gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracaklarını söyledi. Fadavi, ayrıca İran ve İsrail arasında direk bir çatışma çıkacağı tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi.

İRAN, İSRAİL'E KARŞI DOĞRUDAN HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Tahran Üniversitesi'nde İranlı öğrencilerle yapılan söyleyişidekonuşan Fadavi, İran'ın İsrail'e karşı doğrudan harekete geçmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı; "Bazılarınız pratik eylemi Hayfa'yı doğrudan füze ile vurmak olarak görüyor. Tabi gerekirse bu tereddütsüz yapılacaktır. Füze olarak görüyor, tabii ki gerekiyorsa. Bu yapılacak ve tereddütsüz yapılacaktır."

"DEMİR KUBBE'NİN BAŞARISI YÜZDE 30"

Ayrıca IDF'nin Demir Kubbe'nin başarılı müdahale oranı konusunda yalan söylediğini ve bu oranın sadece %30 olduğunu iddia etti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.