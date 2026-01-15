Haberler

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da 2 bin 615 kişinin öldüğü protestolar devam ederken, gerek ABD Başkanı Trump'ın tehditleri gerekse uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya kaydırılması Tahran yönetimini alarma geçirdi. İran Devrim Muhafızları teyakkuz durumuna geçerken, yapılan açıklamada "Hazırlık seviyemiz mümkün olan en üst düzeyde. Silahlı kuvvetlerimiz, düşmanlarımızın yapacağı herhangi bir hataya kesin bir yanıt vermeye hazır" ifadeleri yer aldı.

  • İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde 2 bin 615 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 54 kişi yaralandı ve 18 bin 470 kişi gözaltına alındı.
  • İran Devrim Muhafızları kara kuvvetleri komutanı Muhammed Karami, silahlı kuvvetlerin her türlü düşmanca eyleme karşılık vermeye hazır olduğunu ve hazırlık seviyelerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.
  • ABD, uçak gemisi saldırı grubunu Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya kaydırdı ve İran'da hava sahası kapalı tutulurken ülke alarm durumuna geçti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

GÖZALTI SAYISI 18 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 bin 615 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen olaylarda 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

ABD'DEN TANSİYONU YÜKSELTEN HAMLE

İran'daki protestolar devam ederken, ABD'nin uçak gemisi saldırı grubunu Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya kaydırması sonrasında tansiyon yükseldi.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

DEVRİM MUHAFIZLARI TEYAKKUZ HALİNDE

Tahran'da hava sahası saatlerce kapalı tutulurken, ülke alarm durumuna geçti. İran Devrim Muhafızları kara kuvvetleri komutanı da bugün yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin her türlü düşmanca eyleme kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

"HAZIRLIK SEVİYEMİZ EN ÜST DÜZEYDE"

Devlet medyasına göre Muhammed Karami, "Hazırlık seviyemiz mümkün olan en üst düzeyde. Silahlı kuvvetlerimiz, düşmanlarımızın yapacağı herhangi bir hataya kesin bir yanıt vermeye hazır" dedi.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

hamaney ülkeyi terk ettiği zaman bu kavgalar son bulur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş