İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

Ekonomik sorunlar kaynaklı protestolarla sarsılan İran'da aylar sonra üniversitelerde eylemler yeniden başladı. Tahran'daki en az beş üniversitede hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar karşı karşıya gelirken, kampüslerde gruplar arasında arbede de yaşandı.

İran'ın başkenti Tahran'daki üniversitelerde hafta sonu hükümet yanlısı ve karşıtı grupların katıldığı gösteriler düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, en az beş farklı üniversitede protestolar ve karşı gösteriler gerçekleşti. Üniversite kampüslerindeki eylemler, ocak ayında güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle bastırılan protestoların ardından yaşanan ilk geniş çaplı gösteriler olarak kayda geçti.

ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Tahran'daki en az beş üniversitede hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar karşı karşıya gelirken, kampüslerde gruplar arasında arbede de yaşandı.

Sharif Üniversitesi'nde yüzlerce kişi kampüs içinde yürüyüş düzenlerken, bazı hükümet karşıtı göstericilerin İran'daki devrim öncesi döneme ait aslan ve güneş sembollü bayrağı taşıdığı görüldü. Hükümet yanlısı grupların ise ABD ve İsrail bayraklarını yaktığı bildirildi.

30 KİŞİLİK OTURMA EYLEMİ

Tahran Üniversitesi'nde hükümet karşıtı sloganlar atılırken, Shahid Beheshti Üniversitesi'nde yaklaşık 30 kişinin oturma eylemi yaptığı, ertesi gün ise protestoların kampüs dışına taştığı belirtildi.

Amirkabir Üniversitesi'nde hükümet yanlıları ile karşıt gruplar arasında gerginlik yaşandığı, Tahran Sanat Üniversitesi'nde de gösteriler düzenlendiği bildirildi.

İran basını ayrıca İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Khajeh Nasir Toosi Üniversitesi ve Meşhed'deki Ferdowsi Üniversitesi'nde de protesto eylemleri gerçekleştiğini duyurdu.

İran geçtiğimiz aylarda ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarla sarsılmıştı. Üniversiteler de protestoların yoğun gerçekleştiği noktalar arasında yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com
