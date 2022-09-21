İran'da Mahsa Amini protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti! Halk, Humeyni ve Hamaney'in fotoğraflarını söküyor

İran'da 1979 İslam Devrimi sonrası yürürlüğe giren şeriat kanunlarına göre tüm kadınlara halka açık yerlerde vücutlarını örten kıyafetler giyme zorunluluğu getirildi. Şeriat kanunlarına uymayanların tespiti için görevlendirilen sivil kıyafetlerle gezen Ahlak polisleri ile kadınlar arasında sık sık gerilimler yaşanıyor.

GÖZALTINDA ÖLDÜ

İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü yasalarına uymadığı gerekçesiyle metroda Ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, gözaltı süresi devam ederken komaya girerek hayatını kaybetti. Rejim güçleri tarafından Mahsa Amini'nin ölümünün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Rejim güçlerinin açıklamasının ardından Mahsa Amini'nin ailesi, kızlarının herhangi bir hastalığı olmadığını ölümüne kafasına aldığı darbelerin neden olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, genç kızın gözaltına alınırken polisler tarafından darp edildiğini ifade etti.

İRAN ÖLÜMLERİ DOĞRULAMADI

İran hükümeti tarafından ölümün darp nedeniyle gerçekleştiğinin inkar edilmesi vatandaşları kızdırdı. Genç kızın ölümünün ardından İranlı kadınlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları videolarla gösterdi. Saçlarını kesip başörtülerini yakan kadınlara dünyanın dört bir yanından destek geldi. Amini'yi gözaltına alan güvenlik güçleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasıyla tırmanan gerginlik sokağa taştı. Sokağa çıkan protestocular ve İran güvenlik güçleriarasında arbedeler yaşandı. İnsan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklarken İran'ın resmi kaynakları ölümleri doğrulamadı.

HUMEYNİ VE HAMANEY'İN FOTOĞRAFLARINI YIRTARAK İNDİRDİLER

Protestocular, İran'ın Sari şehrinde bir belediye binasında şeriat rejiminin kurucu lideri Humeyni ve dini lider Hamaney'in fotoğrafları sloganlar eşliğinde yırtarak indirildi. İran rejim güçlerinin öfkeli kalabalığı kontrol altında tutmakta zorlandığı öğrenildi.