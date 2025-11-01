Haberler

İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Şiraz kentindeki LPG dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 9 kişi yaralandı. Olayın kaza mı sabotaj mı olduğu araştırılıyor.

  • İran'ın Şiraz kentindeki bir LPG dolum tesisinde patlama meydana geldi.
  • Patlamada 9 kişi yaralandı.
  • Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi ve araştırılıyor.

İran'ın Şiraz kentindeki bir LPG tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

İRAN'DA LPG TESİSİNDE PATLAMA

İran'ın Şiraz kentinden korkunç görüntüler geldi. Bir LPG dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

SABOTAJ MI KAZA MI?

Yangını söndürdüklerini açıklayan Şiraz itfaiye müdürü, "Patlama sonucu bazıları 300 metre uzağa fırlayan 50 ve 60 kiloluk sıvı gaz tüpleri ile piknik tüplerinin söndürme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik ve yangının atölyeye ve çevredeki evlere sıçraması engellendi." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, tesiste sık sık patlama yaşandığı görüldü. Olayın sabotaj mı kaza olduğu araştırılıyor.

İşte patlamanın yaşandığı bölgeden görüntüler:

İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıImud Imud:

Mecbur kaza diyecek ajanlar ülkede geziyor mu diyecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmra Hamed:

Kripto piyasaları tahmin edilemez olabilir ancak Limudia'nın rehberliği ve platformu sayesinde istikrarlı kar elde etmeyi başardım. Onunla ticaret yapmaya başladığımdan beri 280 bin dolardan fazla kazandım. Stratejisi gerçekten işe yarıyor. Ticaret yolculuğunuza başlamak istiyorsanız Telegram @Mudiatrading üzerinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a hem destek hem protesto

Oyundan alındığı esnada tribünler ortalığı birbirine kattı
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

Milli yıldız, başarılması zor bir istatistiğe imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.