İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

İran'ın Şiraz kentindeki bir LPG tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

İRAN'DA LPG TESİSİNDE PATLAMA

İran'ın Şiraz kentinden korkunç görüntüler geldi. Bir LPG dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

SABOTAJ MI KAZA MI?

Yangını söndürdüklerini açıklayan Şiraz itfaiye müdürü, "Patlama sonucu bazıları 300 metre uzağa fırlayan 50 ve 60 kiloluk sıvı gaz tüpleri ile piknik tüplerinin söndürme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik ve yangının atölyeye ve çevredeki evlere sıçraması engellendi." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, tesiste sık sık patlama yaşandığı görüldü. Olayın sabotaj mı kaza olduğu araştırılıyor.

İşte patlamanın yaşandığı bölgeden görüntüler: