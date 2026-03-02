İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası ülke yönetiminde oluşan boşluk, başkent Tahran'da ve devletin üst kademelerinde yoğun bir iktidar mücadelesini beraberinde getirdi. Uzun yıllardır tek merkezden yönetilen sistemde, güç dengeleri hızla yeniden şekilleniyor.

Hamaney'in ölümüyle birlikte İran'da karar alma mekanizmasının başına kimin geçeceği sorusu ön plana çıkarken, hem siyasi hem de askeri kanatlar arasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Ülkede geçici bir yönetim yapısı oluşturulurken, kalıcı liderin kim olacağı konusunda kulisler hız kazandı.

İran yönetimi, oluşan boşluğu kontrol altında tutmak amacıyla geçici bir liderlik modeli devreye soktu. Bu süreçte Ayetullah Alireza Arafi'nin geçici olarak ön plana çıktığı, cumhurbaşkanı ve yargı erkini temsil eden isimlerle birlikte ülkeyi yönettiği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yeni liderin kısa süre içinde belirleneceğini açıkladı.

Ancak perde arkasında, rejim içindeki farklı güç merkezlerinin etkisini artırmaya çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle güvenlik ve istihbarat yapılarıyla yakın ilişkileri bulunan isimlerin öne çıktığı belirtiliyor.

Bu süreçte, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in adı da sıkça gündeme geliyor. Uzun süredir resmi bir görev üstlenmemesine rağmen, babasının ofisi üzerinden devlet yönetiminde etkili olduğu bilinen Mücteba'nın, liderlik için güçlü adaylardan biri olduğu kulislerde konuşuluyor.

Devrim Muhafızları ile yakın temas halinde olduğu belirtilen Mücteba Hamaney'in, güvenlik kanadının desteğini alıp almayacağı, sürecin seyrini belirleyecek kritik unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Hamaney sonrası dönemde, Devrim Muhafızları başta olmak üzere güvenlik kurumlarının siyasi süreç üzerindeki etkisinin arttığı gözlemleniyor. Rejim içindeki farklı gruplar, yeni liderin belirlenmesi sürecinde kendi pozisyonlarını güçlendirmek için hamleler yapıyor.

Uzmanlara göre, bu dönemde yaşanan gelişmeler İran'ın yönetim yapısında kısa vadede istikrar arayışını, uzun vadede ise daha köklü değişimleri beraberinde getirebilir. Ancak şu aşamada önceliğin, mevcut güç dengesinin korunması ve kontrolün kaybedilmemesi olduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde İran'da liderlik sürecine dair atılacak adımlar, yalnızca ülke içi dengeleri değil, bölgesel gelişmeleri de doğrudan etkileyecek. Tahran'daki iktidar mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı, hem siyasi hem de askeri yapının hangi isim etrafında birleşeceğine bağlı olacak.

İran, Hamaney sonrası dönemde en kritik geçiş süreçlerinden birine girmiş durumda.