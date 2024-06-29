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İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

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İran'da cumhurbaşkanı seçiminde, reformist kanadın önde gelen isimlerinden Mesud Pezeşkiyan yüzde 42,3 ile yarışı ilk sırada götürüyor. Türk kökenli Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan; Türkmen, Kürt, Beluç kökenli vatandaşların bir kısmının hak ettikleri statüden "ayrımcılık" nedeniyle yoksun bırakıldığını ifade etmiş, Cumhurbaşkanı olması halinde "pozitif ayrımcılık" yaklaşımını benimseyeceğini belirtmişti.

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sona erdi. Gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana alınan sonuçlara göre, reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor. Sonuçlar merakla beklenirken Pezeşkiyan'ın geçmişi ve söylemleri gündem oldu.

Reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine seçim için adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Pezeşkiyan adaylık başvurusunda bulunma amacını, " İran'la ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde halkın sandıklara küstüğü yönünde bir izlenim var. Benim seçimlere katılma niyetim halkın sandıklara katılımını artırmak" diyerek ifade etti.

2021'DE REİSİ'YE KARŞI ADAY OLMA TALEBİ VETO EDİLMİŞTİ

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan'ın, 2021'deki cumhurbaşkanı seçiminde İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyorPezeşkiyan başkent Tahran'da oyunu kullandı

HATEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK BAKANIYDI

Konsey, Reisi'nin ölümünün ardından kabinesinden hiçbir bakanın Cumhurbaşkanlığı adaylığına izin vermezken meşruiyet tartışmalarına son vermek adına Reformist Cephe'yi Mesut Pezeşkiyan'da birleştirdi ve muhafazakar tabanı 2 önemli güç dengesi olan Said Celili ve Kalibaf arasında bir seçim yapmaya zorladı. Türkü kökenli Pezeşkiyan, reformist lider Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan ve söylemleri ile ülkenin farklı kesimlerinden oy alma potansiyeline sahip bir isim.

SEÇİM ŞARKISINDA "MAHSA AMİNİ" MESAJI

Adaylığı sonrası Reformist Cephe'den istediği desteği bulan Pezeşkiyan, seçim kampanyasında bir tür ikili denge kurmaya çalıştı. Zorunlu başörtüsünü desteklemeyen Pezeşkiyan, seçim müziği olarak Mahsa Amini protestolarının dillerden düşmeyen şarkısı Baraye'yi kullandı. Pezeşkiyan ilk açıklamalarında politikalarını Reisi'nin yolunda ve Hamaney'in belirlediği çizgide devam ettireceğini söyledi.

"EVDE ÇOCUKLARIMLA FARSÇA DEĞİL, TÜRKÇE KONUŞUYORUM"

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Mahabad'da doğan kalp cerrahisi uzmanı Pezeşkiyan, ipi göğüslemesi halinde İran'ın ilk Türk cumhurbaşkanı olacak. Türk olduğunu her fırsatta dile getiren Pezeşkiyan adaylık sürecinde İran medyasına verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum."

İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

"ETNİK VE MEZHEBİ AYRIMCILIĞA" KARŞI MÜCADELE VAADİ

İran'daki bölgeler, etnik kökenler ve mezheplerin sorunlarıyla ilgili de açıklama yapan Mesud Pezeşkiyan "etnik ve mezhebi ayrımcılığa" karşı mücadele vaadinde bulundu. Türkmen, Kürt, Beluç kökenli vatandaşların bir kısmının hak ettikleri statüden "ayrımcılık" nedeniyle yoksun bırakıldığını ifade eden Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı olması halinde bu konudaki tarihi ve kronik eksiklik ve yoksunlukların telafisi için "pozitif ayrımcılık" yaklaşımını benimseyeceğini belirtti.

İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

SEÇİLMESİ İÇİN 50+1 OY ALMASI GEREKİYOR

Öte yandan; ilk sonuçlara göre oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan yüzde 5 milyon 955 bin 781 oy alarak yüzde 42,3 ile yarışı önde götürüyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Mesud Pezeşkiyan ya 2021 seçimlerine Reformist Cephe'den aday olan Abdülnasır Himmeti gibi seçim yarışını kaybedecek ya da 2013 yılında reformistlerin muhafazakarlardan transfer ettikleri Hasan Ruhani gibi Cumhurbaşkanlığını kazanacak.

Kaynak: AA / Dünya

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