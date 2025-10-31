İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı
İran'ın başkenti Tahran'da Cadılar Bayramı (Halloween) nedeniyle hazırlık yapan vatandaşlar, iskelet, bal kabağı, örümcek ağı gibi figürlerle vitrinleri süslüyor. Son yıllarda İran'daki gençler arasında popülerlik kazanan Cadılar Bayramı, 31 Ekim'de kutlanacak
İran'ın başkenti Tahran'da, Batı kültürünün en dikkat çekici kutlamalarından biri olan Cadılar Bayramı (Halloween) bu sene büyük ilgi görüyor.
Kentin çeşitli bölgelerinde mağaza vitrinleri, iskeletler, bal kabakları, örümcek ağları ve karanlık temalı süslemelerle donatıldı.
HIZLA POPÜLERLİK KAZANDI
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda İranlı gençler arasında hızla popülerlik kazandı.
Sosyal medyanın etkisiyle yayılan bu eğilim, özellikle büyük şehirlerde partiler, temalı etkinlikler ve kostüm organizasyonlarıyla kendini gösteriyor.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER YARATIYOR
Tahran sokaklarında renkli görüntülere sahne olan hazırlıklar, gençlerin küresel kültüre olan ilgisini yansıtıyor.
Bazı muhafazakâr kesimlerin eleştirilerine rağmen, Cadılar Bayramı kutlamaları bu yıl kentin gece hayatına canlılık katmaya hazırlanıyor.