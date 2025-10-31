Haberler

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da Cadılar Bayramı (Halloween) nedeniyle hazırlık yapan vatandaşlar, iskelet, bal kabağı, örümcek ağı gibi figürlerle vitrinleri süslüyor. Son yıllarda İran'daki gençler arasında popülerlik kazanan Cadılar Bayramı, 31 Ekim'de kutlanacak

  • İran'ın başkenti Tahran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı.
  • Cadılar Bayramı, İranlı gençler arasında son yıllarda hızla popülerlik kazandı.
  • Tahran'da mağaza vitrinleri, iskeletler, bal kabakları ve karanlık temalı süslemelerle donatıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Batı kültürünün en dikkat çekici kutlamalarından biri olan Cadılar Bayramı (Halloween) bu sene büyük ilgi görüyor.

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

Kentin çeşitli bölgelerinde mağaza vitrinleri, iskeletler, bal kabakları, örümcek ağları ve karanlık temalı süslemelerle donatıldı.

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

HIZLA POPÜLERLİK KAZANDI

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda İranlı gençler arasında hızla popülerlik kazandı.

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

Sosyal medyanın etkisiyle yayılan bu eğilim, özellikle büyük şehirlerde partiler, temalı etkinlikler ve kostüm organizasyonlarıyla kendini gösteriyor.

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YARATIYOR

Tahran sokaklarında renkli görüntülere sahne olan hazırlıklar, gençlerin küresel kültüre olan ilgisini yansıtıyor.

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

Bazı muhafazakâr kesimlerin eleştirilerine rağmen, Cadılar Bayramı kutlamaları bu yıl kentin gece hayatına canlılık katmaya hazırlanıyor.

İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı

