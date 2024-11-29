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İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti

İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın yaptırımları tekrar uygulama tehdidi karşısında ülkesinin nükleer silah edinmeye yönelebileceğini belirtti. Erakçi, İran'ın nükleer silah yapma kapasitesi ve bilgisine sahip olduğunu, ancak bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçası olmadığını ifade etti. Eğer Avrupa ülkeleri BM Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, İranlıların nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna inanacağını söyledi.

Tüm dünyayı geri dönülemez bir faciaya sokabilecek olan nükleer tehdit bir kez daha kendini gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşında artan gerilim ve karşılıklı nükleer tehditler devam ederken bir nükleer silah tehdidi de İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın, yaptırımları yeniden uygulamakla tehdit etmesi halinde, ülkesinin "nükleer silah edinmeye" yönelebileceğini söyledi.

İran Batı'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti

İRAN'DAKİ HERKES NÜKLEER SİLAH EDİNEBİLİR

İran'ın daha önce de nükleer silah yapma kapasitesi ve bilgisine sahip olduğunu fakat bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçasını oluşturmadığını ifade eden Erakçi, "Eğer Avrupa ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, o zaman İran'daki herkes nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna kani olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'de yarın İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin yapacağı toplantıya değinen Erakçi, şunları söyledi:

"Aslında bu (yarınki) toplantı, mevcut durumdan çıkış yolu olup olmadığını görmek için bir beyin fırtınası oturumu. Bu görüşme konusunda iyimser değilim. Çünkü İran'ın doğru tarafla konuşup konuşmadığından emin değilim. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa, karşı koyma politikasını seçmiş gibi görünüyor."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran aleyhindeki kararını hatırlatan Erakçi, "İran, UAEA'nın kararının ardından, binlerce yeni ve son derece gelişmiş santrifüj cihazları devreye sokma kararı aldı. Bu makinelerde gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının sonucudur." şeklinde konuştu.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKMAYI PLANLAMIYORUZ"

Ülkesinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlı kalmaya devam ettiğini ve işbirliğine açık olduğunu dile getiren Erakçi, "Şu anda uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlamıyoruz. Bu şu anki kararımızdır. Bu sorunun onurlu bir şekilde çözülmesi için işbirliğini seçtiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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