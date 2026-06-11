İran'dan ABD'ye Misilleme: 18 Askeri Hedef Vuruldu

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada; Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün dahil olmak üzere bölge genelindeki yaklaşık 18 farklı noktanın hedef alındığı kaydedildi. Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'ne yönelik saldırıda, İran'a karşı bir harekat başlatmak üzere bekleyen Amerikan savaş uçaklarının konuşlandığı alanlara 12 balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, askeri üste bulunan F-15, F-16 ve F-35 tipi çok sayıda ABD savaş uçağının imha edildiği öne sürüldü. İran, Kuveyt'te iki, Bahreyn'de ise bir hava üssünü hedef aldığını da duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı