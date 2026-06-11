İran'dan ABD'ye Misilleme: 18 Askeri Hedef Vuruldu
İran Devrim Muhafızları, ABD güçlerinin saldırılarına misilleme olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün dahil bölgedeki 18 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırılarda çok sayıda ABD savaş uçağının imha edildiği öne sürüldü.
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada; Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün dahil olmak üzere bölge genelindeki yaklaşık 18 farklı noktanın hedef alındığı kaydedildi. Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'ne yönelik saldırıda, İran'a karşı bir harekat başlatmak üzere bekleyen Amerikan savaş uçaklarının konuşlandığı alanlara 12 balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, askeri üste bulunan F-15, F-16 ve F-35 tipi çok sayıda ABD savaş uçağının imha edildiği öne sürüldü. İran, Kuveyt'te iki, Bahreyn'de ise bir hava üssünü hedef aldığını da duyuruldu.