İran'a ait İHA, Nahçıvan Havalimanı'na düştü

İran'a ait İHA, Nahçıvan Havalimanı'na düştü
Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracının Nahçıvan Havalimanı'na düştüğünü açıkladı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, saldırıların şiddetle kınandığı ve İran'dan açıklama talep edildiği belirtildi.

İRAN'a ait insansız hava aracının Nahçıvan Havalimanı'na düştüğü bildirildi.

Azerbaycan basını, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA), Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı'na düştüğünü duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Mart günü öğlen saatlerinde, İran İslam Cumhuriyeti topraklarından Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Bir insansız hava aracı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havaalanı terminal binasına, diğeri ise Şekarabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştü. Havaalanı binasına zarar veren ve iki sivili yaralayan insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yapılan bu saldırı, uluslararası hukukun norm ile ilkelerine aykırıdır ve bölgedeki gerilimi artırmaya hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nden söz konusu konuyu kısa süre içinde açıklığa kavuşturmasını ve gelecekte benzer olayların tekrarını önlemek için acil önlem almasını talep ediyoruz. Azerbaycan tarafı, cevap hakkını saklı tutmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Dermichilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına sert bir protesto iletilecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
