Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı

Irak'taki korkunç düğün salonu yangınında 113 kişi hayatını kaybetti. Yangından gelin ve damadın mutfak kapısından kaçarak kurtulması, cenaze törenlerine katıldıkları görüntülerle doğrulandı. Yangın sonrası ölü sayısı 113'e yükseldi. Yangınla ilgili güvenlik ihlali şüphesi bulunuyor.

Irak'taki 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınından gelin ve damadın salonun mutfak kapısından kaçarak kurtuldu.

kişinin öldüğü korkunç düğünün salonunda

Haneen ve Revan adlı yeni evli çift, yangında hayatını kaybeden yakınlarının cenaze törenine katıldı. Öldükleri düşünülen çiftin cenaze töreninde katıldıklarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bir kişinin ağlayan damadı tutmaya çalıştığı görülüyor.

Yangında sonrası tedavi altına üç kişinin hayatını kyabetmesi ile ölü sayısı 113'e çıktı.

Irak İtfaiye Dairesi, Irak Haber Ajansı'na konuşarak ziyafet salonunun son derece yanıcı metal kompozit panellerle kaplı olduğunu ve bu durumun güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirtti.