İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

İsrail ile İran arasındaki savaş 7. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken internete düşen bir görüntü kısa sürede infial yarattı.

İSRAİL'E DESTEK Mİ VERECEK?

İngiliz uçak gemisi Kraliçe Elizabeth'in Suez Kanalı'ndan geçerken çekilen görüntüsü, sosyal medyada yankı uyandırdı. Daha önce Yemenli Husilere karşı Kızıldeniz'de görev yapan uçak gemisi, kanalı geçerek Kızıldeniz'e vardı. Geminin Akdeniz'e geçiş sebebi ise, İsrail'e destek vermek üzere olduğu öne sürüldü. Gemideki uçakların İran füzelerine karşı savunma yapması söz konusu.

MOSSAD GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Geminin kanaldan geçisi, ayrıca İsrail dış istihbarat ajansı Mossad tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşım, geminin İsrail'e yardıma gittiği iddialarını güçlendirdi. İsrail'in hava savunma sistemi, İran füzelerine karşı büyük oranda yetersiz kalmış ve İsrail'deki Hayfa, Kudüs ve özellikle başkent Tel-Aviv büyük hasar görmüştü. ABD uçaklarının İran füzelerine karşı savunma yapması söz konusuydu. Son görüntüler, bu savunmaya İngiliz uçaklarının da katılacağını gösteriyor.