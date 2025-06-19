İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
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İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
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İsrail ile İran arasındaki savaş 7. günde tüm şiddetiyle devam ederken, İngiliz uçak gemisi Kraliçe Elizabeth'in Suez Kanalı'ndan geçerken çekilen görüntüsü büyük ses getirdi. Geminin İsrail'e destek vermek için Akdeniz'e geçtiği iddia edilirken geminin görüntülerinin MOSSAD tarafından paylaşılması da iddiaları güçlendirdi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

İsrail ile İran arasındaki savaş 7. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken internete düşen bir görüntü kısa sürede infial yarattı.

İSRAİL'E DESTEK Mİ VERECEK?

İngiliz uçak gemisi Kraliçe Elizabeth'in Suez Kanalı'ndan geçerken çekilen görüntüsü, sosyal medyada yankı uyandırdı. Daha önce Yemenli Husilere karşı Kızıldeniz'de görev yapan uçak gemisi, kanalı geçerek Kızıldeniz'e vardı. Geminin Akdeniz'e geçiş sebebi ise, İsrail'e destek vermek üzere olduğu öne sürüldü. Gemideki uçakların İran füzelerine karşı savunma yapması söz konusu.

MOSSAD GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Geminin kanaldan geçisi, ayrıca İsrail dış istihbarat ajansı Mossad tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşım, geminin İsrail'e yardıma gittiği iddialarını güçlendirdi. İsrail'in hava savunma sistemi, İran füzelerine karşı büyük oranda yetersiz kalmış ve İsrail'deki Hayfa, Kudüs ve özellikle başkent Tel-Aviv büyük hasar görmüştü. ABD uçaklarının İran füzelerine karşı savunma yapması söz konusuydu. Son görüntüler, bu savunmaya İngiliz uçaklarının da katılacağını gösteriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZehra Ygt:

3.Dünya savaşı başladı kim ne derse desin,korkunuza yenik düşmeyin zaten Efendimiz sallallahu aleyhi vessellem hadislerde bahsetmişti.Ümitvar olunuz şu istikbalin inkılabı içinde en yüksek gür sada İslamiyet'in sadası olacaktır. Allah için bir hayat ve yine Allah için şerefli bir ölüm asıl olması gereken budur.Dünya hayatı mezara girene kadardır.Dedelerimiz gibi Allah için canımızdan vazgeçmeli ve çok çalışmalı üretmeliyiz.Allah'a inanıyoruz 1 üretiriz öndeyiz onlar 10 üretirler yine gerideler.

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Haber YorumlarıJY:

İSRAİL'İN ELİNDE 90'IN ÜZERİ ATOM BOMBASI VAR. DAHA NE BEKLİYOR KULLANMAK İÇİN?????? İRAN VE PAKİSTAN AYNI ANDA ATOM İLE VURUP BU SAVAŞI BİTİRMELİ.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Her olayın arkasında gizlenmiş, sinsi İngilizler

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

sözde Müslüman bir ülkenin kanalından geçiyor ve çok yakın kıyıya ! savunma mekanizmaları buna ne kadar hazırlıklı ? ama geçiyor işte mısır izliyor

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