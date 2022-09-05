İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'u tanıyalım! Vadettiği Türkiye planı pek iç açıcı değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, istifa eden eski Başbakan Boris Johnson'dan boşalan koltuğa oturdu. Truss'un başbakanlığının resmiyet kazanmasının ardından vaatleri de yeniden gündem oldu. Truss'in bir vaadi ise Türkiye açısından pek iç açıcı olarak yorumlanmadı. Buna göre Truss, Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss getirildi. Truss'ın en yakın rakibi ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'tı. Başkanlığının açıklandığı toplantıda söz alan Liz Truss, teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Göreve gelmesi resmiyet kazanan Truss'un Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerle ilgili vaatleri de dikkat çekti.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEYE ÇALIŞACAK

The Times'ın haberine göre Liz Truss, geçtiğimiz günlerdemilletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi. Truss, detaylarına The Times tarafından ulaşılan toplantıda, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini belirtti.

"TÜRKLERİN BUNA HAZIR OLUP OLMADIĞI BAŞKA SORU"

Truss'a yakın bir kaynak Türkiye'nin, "Truss'ın potansiyel olarak değerlendireceği türden bir ülke" olduğunu doğruladı. The Times'a konuşan kaynak sözlerine, "Türklerin buna hazır olup olmadığı ise başka bir soru" diyerek devam etti. Öte yandan, Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope da Truss'un yakın bir zamanda kendisine, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerle Ruanda ile yapılan anlaşma ile benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı. Chope, İspanya ile bir anlaşma imzalama olasılığını reddetti, ancak Türkiye ile anlaşma yönünde "gerçekçi bir olasılık" olduğunu belirtti.

YENİ KABİNEYİ YARIN AÇIKLAYACAK

Diğer yandan yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya geçecek ve bir konuşma yapacak. Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor. Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

JOHNSON 7 TEMMUZ'DA İSTİFA ETTİ

İngiltere'de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor. Boris Johnson'ın 7 Temmuz'daki istifasının ardından Muhafazakar Parti milletvekilleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

2015'TEN BU YANA DÖRDÜNCÜ BAŞBAKAN

Dışişleri Bakanı Liz Truss, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakar Parti'nin dördüncü başbakanı ve İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu. Truss evli ve 2 çocuk annesi.