İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a seyahat yaptırımı uygulanan bir şahıs olduğunu ve İngiltere'ye giremeyeceğini ifade etti. İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esed'in doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti.