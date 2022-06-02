İngiltere'de Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törene protestocular damga vurdu - Haberler

Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere tahtındaki 70'inci yılını kutlamak amacıyla yapılan Platin Jübile başladı. Kutlamalar kapsamında ülkede 4 gün boyunca resmi tatil ilan edildi.

KRALİYET ÜYELERİ KALABALIĞI SELAMLADI

Kraliçe'nin Platin Jübile etkinliği için bir araya gelen kraliyet üyeleri, onları bekleyen kalabalığı selamladı. Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Cornwall Düşesi Camila tören esnasında aynı at arabasında yolculuk etti. İkiliyle aynı araçta Middleton ve Prens William'ın çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis oturdu.

PRENS CHARLES DA TÖREN DE YER ALDI

Prens Charles, İngiliz Ordusu'nun özel üniformasını giyerek törende yer aldı. Meghan Markle ve Prens Harry çifti de Platin Jübile etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Trooping the Colour' törenine katıldı.

PROTESTO KUTLAMAYA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

25 kadar protestocu askeri geçidi kesintiye uğratmak istedi. Hayvan ve iklim adaleti hareketi olarak bilinen Animal Rebellion topluluğundan iki kişi, seyirci bölümündeki bariyerleri aşarak bando takımı yaklaşırken caddenin ortasına oturdu ve askerleri durdurmaya çalıştı. Bando ekibi, protestocuların yanlarından geçerek geçide devam ederken, polisler, protestocuları yoldan çekti. Polislerin eylemcileri gözaltına almasından kısa süre sonra Twitter'dan, "Hayvan İsyancıları, kraliyet topraklarının geri alınmasını talep ederek Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamalarını bozuyor" mesajı paylaşıldı. Mesajda ayrıca, "Bu yaz, süt endüstrisine karşı her zamankinden daha büyük adımlar atıyoruz ve size ihtiyacımız var" denildi.

GÖSTERİCİLER KRALİYET AİLESİNİ SUÇLUYOR

Hükümeti bitki temelli bir gıda sistemine doğru harekete geçmeye zorlamak için kurulan Animal Rebellion'ın mensupları, kraliyet ailesinin bitki temelli çiftçiliğe adil bir geçişe öncülük etmek için zamanı olmasına rağmen bunu başaramadığını savunuyor. Aktivistler, ülkede en büyük toprak sahiplerinden olan kraliyetin et, balık ve süt ürünleri endüstrisini desteklemeye devam etmekle suçluyor.

PROTESTOLARA RAĞMEN GÖSTERİ DEVAM ETTİ

Geçit alanının etrafında İngiltere bayrakları ile bekleyen İngilizler, protestoya rağmen Trooping the Colour geçidini izlemeye devam etti. Kraliçe'nin resmi doğum günü kutlaması için 260 yıldır yapılan geleneksel askeri tören için bu yıl, 1500'den fazla polis ve asker görev alıyor.

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