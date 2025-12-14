İngiltere'de her polis teşkilatında cinsel şiddetle mücadele birimi kurulacak

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin "ulusal acil durum" olduğunu söyledi ve 2029 yılına kadar İngiltere ve Galler'deki her polis teşkilatında uzman tecavüz ve cinsel suç soruşturma ekipleri kurulacağını açıkladı.

Hükümet, on yıl içinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti yarıya indirmeyi amaçlıyor.

İnternet üzerinden faaliyet gösteren sivil polislere fon sağlanmasını ve aile içi istismara karşı koruma emirlerinin yaygınlaştırılmasını da içeren stratejinin, bu yıl üç kez ertelenmesinin ardından 18 Aralık Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Bakan Shabana Mahmood, hükümette görev yaptığı süre boyunca "ceza sisteminin kadınları yüzüstü bıraktığı" sonucuna vardığını söyledi ve bunu "iç karartıcı" şeklinde nitelendirdi.

BBC'nin bir programına katılan Bakan, vakaların soruşturulmasının olayın gerçekleştiği yerde görev yapan polislere bağlı olmasını eleştirdi.

Hükümet, yeni ekiplerde tecavüz ve cinsel suç vakalarını incelemekte uzman memurların olacağını söylüyor.

Ekipler, istismarcıların ve mağdurların psikolojisini anlama konusunda eğitimli kişilerden oluşacak.

Polis teşkilatlarının yarısından fazlasında halihazırda bu tür ekipler bulunuyor, ancak hükümet 2029 yılına kadar bunu bütün polis teşkilatlarına yaymayı planlıyor.

Sorumluluk mağdurun değil, polisin olacak

Londra Polis Teşkilatı Komiseri Mark Rowley, teşkilatta uyguladıkları taktikleri hükümetin yaygınlaştıracağını söyleyerek, bu adımı memnuniyetle karşıladı.

Rowley, Londra Polis Teşkilatı'nın "terörle mücadelede gösterdiği amansız kararlılığı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede de gösterdiğini" söyledi ve ekledi:

"Şiddet uygulayan erkekleri takip etmeye ve adalet önüne çıkarmaya odaklanan yeni bir sistem kurduk ve hükümetin şimdi tüm kuvvetlerden aynı prensiple hareket etmelerini istemesinden memnuniyet duyuyorum."

Ayrıca, geçen yıl denenen aile içi istismar koruma emirlerinin İngiltere ve Galler genelinde yaygınlaştırılacağı da duyuruldu.

Bu emirler, bireylerin bir mağdurla iletişime geçmesini, evini ziyaret etmesini veya internette zararlı içerik yayınlamasını yasaklayabiliyor ve ayrıca baskıcı veya kontrol edici davranışlar içeren durumlar olduğunda da kullanılabiliyor.

Bir emri ihlâl etmek cezai bir suç teşkil ediyor.

Mahmood, emirlerin etkinliğine ilişkin araştırmalardan gelen verilen "çok olumlu" olduğunu ve emirleri ihlâl eden çok sayıda kişinin tutuklandığını söyledi.

"Bu emirlerin yaptığı en farklı şey, emri uygulatmak için hukuk sisteminin farklı aşamalarını takip etme sorumluluğunu kadının, yani mağdurun kendisinden alıp tekrar polise yüklemesi" dedi.

Kadınları ve kız çocuklarını internet üzerinden taciz edenleri hedef almak üzere çevrimiçi ortamda faaliyet gösteren özel sivil polis birimlerine yaklaşık 2 milyon sterlin bütçe ayrılacak.

Kadınlar polisten bilgi isteyebilecek

Hükümet ayrıca Clare Yasası'nı ısrarlı takip, cinsel saldırı ve taciz gibi suçları da kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünüyor.

Yasa, Clare Wood'un 2009 yılında şiddet geçmişi olan eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinin ardından çıkarılmıştı.

Yasa, kişilerin eşlerinin veya eski eşlerinin aile içi şiddet geçmişi hakkında polisten bilgi istemelerine izin veriyor.

Bu ayın başlarında yayımlanan bir rapor, İngiltere ve Galler'deki polis güçlerinin dörtte birinden fazlasının cinsel suçların soruşturulmasına yönelik temel politikaları uygulamadığını ortaya koydu.

Kamusal alanda kadınlara yönelik cinsel suçların yaygın olmaya devam ettiğini belirten rapor, bu suçlara ilişkin verilerin sınırlı olmasını eleştirdi ve saldırganların suç işlemesini önlemek için acil eylem çağrısında bulundu.

Muhalefet: 'Çok az ve çok geç'

Hükümetin stratejisini bahar aylarında açıklaması bekleniyordu, ancak bu daha sonra ertelendi.

İktidardaki İşçi Partisi geçen yılki seçim manifestosunda, "failleri hedef almak ve istismar ve şiddetin temel nedenlerini ele almak için mevcut tüm hükümet araçlarını" kullanma sözü vermişti.

Stratejinin üç hedef etrafında şekilleneceği anlaşılıyor: Genç erkekleri eğitmek, istismarcıları durdurmak ve mağdurları desteklemek.

BBC'ye konuşan bazı aile içi şiddet mağdurları artık konuşma zamanının geçtiğini ve bu önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Muhafazakarların gölge İçişleri Bakanı Chris Philp stratejiyi "çok az, çok geç" şeklinde nitelendirdi.

BBC'ye konuşan Philp, hükümetin stratejisini hazırlamasının bir buçuk yıl sürmesinin "hayal kırıklığı yarattığını" ve sağlanan fonun "çok küçük bir miktar" olduğunu söyledi.

Kendisinin de üyesi olduğu bir önceki Muhafazakâr hükümet ile mevcut İşçi Partisi hükümetinin sorunu çözmekte neden zorlandıkları sorulduğunda, her iki partinin de konuyu "ciddiye aldığını" söyledi ancak ceza sisteminin "oldukça yavaş ve bürokratik" olduğunu ekledi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.