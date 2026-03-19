İngiltere'de gece kulübünde yayılan menenjit salgınıyla ilgili neler biliniyor?

İngiltere'de başkent Londra'ya yakın Kent bölgesindeki menenjit salgınında şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.

İki üniversite ve dört okulun yanısıra Londra'daki bir yükseköğretim kurumunda da vakalar doğrulandı.

Hastalıktan ölenlerin biri 21 yaşında bir üniversite öğrencisi, diğeri ise lise son sınıf öğrencisiydi.

En az 27 vaka tespit edilen salgının bir gece kulübünden yayıldığı düşünülüyor.

Salgına karşı başlatılan aşılama programı kapsamında Kent Üniversitesi'nde 5.000 öğrenciye Menenjit B aşısı yapılıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, salgının ulusal çapta olmadığını, ancak müdahalenin ulusal düzeyde yönetildiğini söyledi.

Streeting "Canterbury salgınıyla ilgili bizi endişelendiren şey, hastalığın yayılma hızı ve kapsamı; bu daha önce görülmemiş bir durum" dedi.

Salgının başladığı yer olarak düşünülen Canterbury'deki kulübün sahibi, iki çalışanın da hastalığa yakalandığını ve hastanede olduklarını söyledi.

Kent Belediyesi'nden kamu sağlığı çalışanı Dr. Anjan Ghosh, BBC'ye yaptığı açıklamada salgının henüz kontrol altında olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.

Ghosh, salgının Covid-19 gibi yayılmadığını ifade ederek, "Bu, hızla yayılan bir pandemi değil. Bakterilerin bir kişiden diğerine yayılması için oldukça uzun süreli temas gerekiyor" dedi.

Ülke genelinde endişeli veliler ve öğrenciler aşıyı özel olarak yaptırmaya çalışıyorlar. BBC'ye açıklama yapan eczacılar stoklarının tükendiğini ya da çok azaldığını söyledi.

Hasta öğrenciler anlatıyor

Hastalığa yakalanan Keeleigh Goodwin isimli üniversite öğrencisi, dairesinde bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Goodwin'in de menenjiti, Canterbury'deki Club Chemistry adlı gece kulübünde kaptığına inanılıyor.

BBC'ye hastaneden konuşan 21 yaşındaki genç kadın, "Hâlâ başım ağrıyor ve vücudum ağrıyor. Ağrı bacaklarımdan aşağı doğru iniyor" dedi.

Geçirdiği nöbet nedeniyle yüzünde kesikler olduğunu da söyledi.

Annesi Kharli Goodwin, BBC'ye kızının hayatının ev arkadaşları tarafından kurtarıldığını söyledi.

Neden bu kadar hızlı yayıldı?

BBC sağlık muhabiri James Gallagher uzmanlara sordu

İngiltere'de daha önce de menenjit salgınları yaşandı.

1980'lerde Gloucestershire'da, 65 vakalı bir salgında iki kişi yaşamını yitirdi. Ancak bu vakalar dört buçuk yıllık bir sürede rapor edilmişti.

En önemli soru şu: Bu sefer farklı olan ne?

Yakın ve uzun süreli fiziksel temas gerektiren, kızamık, Covid veya grip gibi hastalıklardan daha yavaş yayılan bir enfeksiyon nasıl bu kadar hızlı bir salgına yol açtı?

Cevap önemli, ancak net değil. Şu ana kadar, görünüşte sıradışı olmayan koşullar altında ortaya çıkan istisnai bir salgın gibi görünüyor.

Bath Üniversitesi'nden Prof. Andrew Preston'a göre, Kent'te ağır hastalananların sayısının bu kadar yüksek olmasının iki açıklaması olabilir:

Çok daha fazla insanın eş zamanlı olarak bakteriye maruz kalması ya da enfeksiyonun bu sefer "daha istilacı" bir karakteri olması.

Cevap, bakterinin kendisi, yayıldığı ortamdaki insanların hareketleri veya bunların hepsinin bir kombinasyonu da olabilir.

Aynı anda hastaneye yatırılan kişi sayısının fazla olması, bu kişilerin yaklaşık olarak aynı zamanda enfekte olduklarını düşündürüyor.

Chemistry isimli kulüple ile bağlantılı en az 11 vaka olduğunu belirten İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Başkanı Susan Hopkins, "Bu, öğrenci yurtlarındaki yayılmayla birlikte, süper bulaştırıcı bir olay gibi görünüyor" dedi.

Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Andrew Lee, öksürme ve hapşırmaya neden olan başka enfeksiyonları olan kişilerin, kulüpte menenjite neden olan bakterilerin yayılmasını kolaylaştırmış olabileceğini öne söylüyor.

Türkiye'de aşı karşılanmıyor

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen koruyucu zarların iltihaplanması demek.

Hastalığa farklı virüsler ya da bakteriler sebep olabiliyor.

İngiltere'de şu an yaygın olan MenB, meningokok bakterilerinin yol açtığı menenjit tiplerinden biri.

Hasta kişiyle öpüşme gibi doğrudan temas ile bulaşıyor. Belirtileri arasında ateş, bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, ense sertliği, döküntü bulunuyor.

Hastalık hemen müdahale edilmezse etkili antibiyotik tedavisine rağmen ölümcül olabiliyor ki bu oran Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre yüzde 10-14 arasında.

2025 yılında BBC Türkçe'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, menenjit hastalığının pnömokok, Hib (hemofilus influenza tip b) ve meningokok bakterileriyle ortaya çıktığını söylemişti.

Prof. Dr. Ceyhan, Hib'e karşı 2006'dan, pnömokoka karşı 2008'den bu yana Türkiye'de aşılamanın yapıldığını ve bu hastalıkların artık özellikle aşılı çocuklarda görülmediğini vurgulamıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Aşı Takvimi'nde meningokok aşısı yer almıyor.