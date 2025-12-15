Haberler

İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor

İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor Haber Videosunu İzle
İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'deki yüksek barınma maliyetleri ve hükümetin konut kira yardımlarını dondurması, evsizlik problemini büyütüyor. Shelter adlı yardım kuruluşu, ülkede 175 bin çocuk dahil 382 bin 618 kişinin barınma sorunu yaşadığını bildirdi.

  • İngiltere'de 382 bin 618 kişi barınma sorunu yaşıyor ve bunların 175 bini çocuk.
  • İngiltere'de her gece 4 bin 667 kişi sokakta yatmak zorunda kalıyor.
  • İngiltere hükümeti, 2029 yılına kadar evsizlerin sayısını yarıya indirmeyi hedefleyen plan için 3,5 milyar sterlinlik kaynak ayırdı.

İngiltere'de artan barınma maliyetleri ve hükümetin konut kira yardımlarını dondurması, evsizlik krizini her geçen gün daha da büyütüyor. Evsizlere barınma desteği sağlayan İngiltere merkezli Shelter kuruluşu, hükümet istatistiklerine dayandırdığı raporunda ülkede 175 bini çocuk olmak üzere 382 bin 618 kişinin barınma sorunu yaşadığını açıkladı.

GEÇİCİ BARINMA VE SOKAKTA YAŞAM ARTIYOR

Raporda, sokakta uyumak zorunda kalanların ve geçici konaklama alanlarında yaşayanların sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Buna göre, 350 bin 480 kişinin yerel yönetimler tarafından sağlanan geçici adreslerde kaldığı ve bu rakamın ülkedeki evsizlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu vurgulandı. Bu kapsamda 84 bin 240 hanenin evsiz olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor

BİNLERCE KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA BARINIYOR

Shelter raporunda, 7 bin 146 kişinin kendi imkanlarıyla geçici konaklama yerlerinde kaldığı belirtilirken, her gece 4 bin 667 kişinin sokakta yatmak zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca 16 bin 294 kişinin otel ve pansiyonlarda, 4 bin 31 kişinin ise sosyal hizmetler tarafından sağlanan konaklama alanlarında barındığı kaydedildi.

MERKEZ LONDRA

Rapora göre, İngiltere'deki evsizlerin yarısından fazlası başkent Londra'da bulunuyor. Shelter, şehirde her 45 kişiden 1'inin evsiz olduğunu öne sürerken, sorunun yalnızca başkentle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

"KIŞ AYLARINDA BU TABLO AKIL ALMAZ"

Shelter Yöneticisi Sarah Elliot, evsizlik sorununun ülke genelinde yükselişte olduğunu belirterek, "Kış mevsiminde 382 binden fazla kişinin 'evim' diyebileceği güvenli bir yerinin olmaması akıl almaz bir durum. Her gün, geçici konaklama talebinde bulunurken bir kışı daha belirsizlik içinde geçirmekten korkan ebeveynlerin hikayelerini duyuyoruz" dedi.

Elliot, hükümete konut kira yardımlarındaki dondurma kararını sonlandırma çağrısı yaptı.

İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor

HÜKÜMETTEN 3,5 MİLYAR STERLİNLİK PLAN

İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 2029 yılına kadar evsizlerin sayısını yarıya indirmeyi hedefleyen "Evsizliği Sonlandırma Ulusal Planı"nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Plan kapsamında, hastaneden taburcu olan ya da cezaevinden çıkan kişilerin konutlarını kaybederek evsiz kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda 3 yıl içinde 3,5 milyar sterlinlik kaynak ayrıldığı açıklanırken, kamu kurumları, belediye başkanları ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışacağı belirtildi.

İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Bir de bu evsizlerin yüzde kaçı mülteci, onu da yazabilir misiniz?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezgin_duman:

Coguda mültecı

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
title