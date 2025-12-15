İngiltere'de evsizlik krizi derinleşiyor: Yüzbinler sokakta yaşıyor

İngiltere'de artan barınma maliyetleri ve hükümetin konut kira yardımlarını dondurması, evsizlik krizini her geçen gün daha da büyütüyor. Evsizlere barınma desteği sağlayan İngiltere merkezli Shelter kuruluşu, hükümet istatistiklerine dayandırdığı raporunda ülkede 175 bini çocuk olmak üzere 382 bin 618 kişinin barınma sorunu yaşadığını açıkladı.

GEÇİCİ BARINMA VE SOKAKTA YAŞAM ARTIYOR

Raporda, sokakta uyumak zorunda kalanların ve geçici konaklama alanlarında yaşayanların sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Buna göre, 350 bin 480 kişinin yerel yönetimler tarafından sağlanan geçici adreslerde kaldığı ve bu rakamın ülkedeki evsizlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu vurgulandı. Bu kapsamda 84 bin 240 hanenin evsiz olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA BARINIYOR

Shelter raporunda, 7 bin 146 kişinin kendi imkanlarıyla geçici konaklama yerlerinde kaldığı belirtilirken, her gece 4 bin 667 kişinin sokakta yatmak zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca 16 bin 294 kişinin otel ve pansiyonlarda, 4 bin 31 kişinin ise sosyal hizmetler tarafından sağlanan konaklama alanlarında barındığı kaydedildi.

MERKEZ LONDRA

Rapora göre, İngiltere'deki evsizlerin yarısından fazlası başkent Londra'da bulunuyor. Shelter, şehirde her 45 kişiden 1'inin evsiz olduğunu öne sürerken, sorunun yalnızca başkentle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

"KIŞ AYLARINDA BU TABLO AKIL ALMAZ"

Shelter Yöneticisi Sarah Elliot, evsizlik sorununun ülke genelinde yükselişte olduğunu belirterek, "Kış mevsiminde 382 binden fazla kişinin 'evim' diyebileceği güvenli bir yerinin olmaması akıl almaz bir durum. Her gün, geçici konaklama talebinde bulunurken bir kışı daha belirsizlik içinde geçirmekten korkan ebeveynlerin hikayelerini duyuyoruz" dedi.

Elliot, hükümete konut kira yardımlarındaki dondurma kararını sonlandırma çağrısı yaptı.

HÜKÜMETTEN 3,5 MİLYAR STERLİNLİK PLAN

İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 2029 yılına kadar evsizlerin sayısını yarıya indirmeyi hedefleyen "Evsizliği Sonlandırma Ulusal Planı"nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Plan kapsamında, hastaneden taburcu olan ya da cezaevinden çıkan kişilerin konutlarını kaybederek evsiz kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda 3 yıl içinde 3,5 milyar sterlinlik kaynak ayrıldığı açıklanırken, kamu kurumları, belediye başkanları ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışacağı belirtildi.