İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız

İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
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Fransa'nın geçtiğimiz günlerde Filistin Devleti'ni eylül ayında tanıyacağını açıklamasının ardından aynı adımı İngiltere de attı. İngiltere Başbakanı Kein Starmer, "İsrail ateşkesi kabul etmeli. İsrail somut adımlar atmazsa İngiltere eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacak." dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

İNGİLTERE DE FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAK

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları devam ederken, İngiltere'den Binyamin Netanyahu'yu şoke edecek haber geldi. Fransa'nın ardından İngiltere de Filistin devletini tanımaya hazırlandıklarını açıkladı.

STARMER: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMELİ

İngiltere Başbakanı Kein Starmer, Gazze'ye ilişkin düzenlediği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Starmer, Gazze'ye havadan yardımların başladığını ancak günde en az 500 kamyon yardım girmesini istediğini dile getirdi.

Gazze'de insani krizi sona ermenin tek yolunun uzun vadeli çözüm olduğunu vurgulayan Starmer, ateşkes çabalarını desteklediğinin de altını çizdi.

Starmer, konuşmasında, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirterek, şunları kaydetti. "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."

FRANSA, FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını açıklamıştı. Macron, "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim. Önümüzdeki eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım." demişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bir avuç mücahidin yaptığını 57 Müslüman devleti yapamıyor. Zafer elbette inananların olacaktır.

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

insan olmaya karar verin artık bu katili ve devletini durdurun

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıCece Cece:

ulan filistin diye devlet mi kaldı ki tanıyacaksınız

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Birs kurum var ülkelerde bunla resmen alay ediyor Filistin davası için 1 saat bile beklenmez insanlar acından ölüyor vicdanınızı rahatlatmayın harekete geçin

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıBARIS:

köpeğine sahip çık

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
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