İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

İNGİLTERE DE FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAK

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları devam ederken, İngiltere'den Binyamin Netanyahu'yu şoke edecek haber geldi. Fransa'nın ardından İngiltere de Filistin devletini tanımaya hazırlandıklarını açıkladı.

STARMER: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMELİ

İngiltere Başbakanı Kein Starmer, Gazze'ye ilişkin düzenlediği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Starmer, Gazze'ye havadan yardımların başladığını ancak günde en az 500 kamyon yardım girmesini istediğini dile getirdi.

Gazze'de insani krizi sona ermenin tek yolunun uzun vadeli çözüm olduğunu vurgulayan Starmer, ateşkes çabalarını desteklediğinin de altını çizdi.

Starmer, konuşmasında, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirterek, şunları kaydetti. "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."

FRANSA, FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını açıklamıştı. Macron, "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim. Önümüzdeki eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım." demişti.