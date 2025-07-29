İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin'i Tanıyacak Şartlar Belirledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin'i Tanıyacak Şartlar Belirledi
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Starmer, bu tanımanın gerçekleşmesi için İsrail'e belirli şartlar sundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şart koymadan aynı adımı atacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e bazı şartlar öne sürerek, bunların yerine getirilmemesi halinde Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi.

Başbakan Starmer temel şartlarını şöyle sıraladı:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen hafta Eylül ayında Filistin'i tanıyacaklarını duyurmuştu.

Ancak Starmer'ın aksine Macron İsrail'e bir şart öne sürmedi.

Starmer yaptığı açıklamada, Hamas'tan tüm rehineleri serbest bırakmasını, ateşkesi kabul etmesini de istedi.

İngiltere Başbakanı, Hamas'ın, savaş sonrası, Gazze'deki hükümette herhangi bir rol oynamayacağını açıkça kabul etmesi ve silahsızlanması gerektiğini vurguladı.

Starmer, İngiltere'nin içinde yaşanabilir bir egemen Filistin devletini desteklediğini kaydettikten sonra "bu hedef hiç bu zamanki kadar baskı altında olmamıştı" dedi.

Keir Starmer geçen haftaya kadar Filistin'i tanıma çağrılarına karşı duruyordu.

Filistin'i devlet olarak tanımanın "nihayetinde iki devletli çözüme yol açacak daha geniş bir planın" parçası olması gerektiğini savunuyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz Perşembe günü X'ten yaptığı açıklamayla Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tanıma kararının resmileştirileceğini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı, "Bugün acil olan şey, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, "Fransa'nın Ortadoğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa olan tarihi bağlılığı göz önüne alındığında, Filistin devletinin tanınmasına karar verdim. Barış mümkün" demişti.

BBC
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