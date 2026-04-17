İngiltere Başbakanı Starmer, bir kez daha istifa baskısı altında

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, seks suçları hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilişkileri ifşa olan Peter Mandelson'ın, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanması nedeniyle yeniden istifa baskısı altında.

Guardian gazetesi 16 Nisan'da Mandelson'ın göreve başlamadan önce yapılan güvenlik taramalarından geçemediğini, buna karşın Dışişleri Bakanlığı'nın bunu görmezden geldiğini yazdı.

Haber üzerine, başbakanlık hızla harekete geçti ve dışişleri bakanlığının en üst düzey memuru Daimi Müsteşar Olly Robbins görevden alındı.

Başbakanlık ayrıca, Starmer'ın Mandelson'ın güvenlik taramasından geçemediğini atamadan önce bilmediğini, yeni öğrendiğini söyledi.

Şubat ayında da Starmer'ın en yetkili danışmanı Morgan McSweeney Mandelson olayı ile ilgili tartışmaların ışığında görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Starmer bu dönemdeki istifa çağrılarına "Görevimden vazgeçmeyeceğim" diyerek yanıt vermişti.

'Çok öfkeliyim'

Son gelişmelerin ardından Paris'te gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Başbakan Starmer, Mandelson'ın güvenlik taramasından geçemediğinin "kendisine söylenmemesinin afallatıcı olduğunu" ifade etti.

Başbakan "Parlamentoya tüm sürece uygun davranıldığını söylediğim sırada, Mandelson'ın güvenlik taramasından geçemediğinin aktarılmaması affedilemez" diye konuştu.

Starmer ayrıca "Sadece bana değil herhangi bir bakana da söylenmedi. Kesinlikle çok öfkeliyim" dedi.

Başbakan, olayla ilgili tüm gerçekleri 20 Nisan Pazartesi günü şeffalıkla açıklayacağını vurguladı.

Muhalefet ise Starmer'ın parlamentoyu yanılttığını ileri sürüyor ve istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Hem muhalefetteki hem de iktidardaki bazı milletvekilleri, Mandelson'ın büyükelçi yapıldığı dönem dışişleri bakanı olan bugünkü Başbakan Yardımcısı David Lammy'nin istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

BBC yayınına katılan İşçi Partili Bakan Darren Jones, başbakanın istifa edip etmeyeceği sorulduğunda "Hayır"dedi ve Starmer'ın bilerek ya da bilmeyerek parlamentoyu yanıltmadığını savundu.

Peter Mandelson kimdir?

Peter Mandelson, İngiltere siyasetinin en etkili ve tartışmalı figürlerinden biri.

Mandelson hem özellikle hükümetteki üst düzey görevleri hem de siyasi strateji becerisiyle İşçi Partisi, hükümet ve Avrupa Birliği'nde önemli görevler üstlenmiş bir isim.

2008'de İngiltere'de Lordlar Kamarası'na atandı ve "Lord Mandelson" unvanını aldı. Ancak Epstein skandalı üzerine Lordlar Kamarası ve İşçi Partisi üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.

Mandelson, Epstein ile bağlarının ABD'de yayınlanan belgelerde ortaya çıkmasının ardından, atanmasından yedi ay sonra, Eylül 2025'te ABD Büyükelçiliği görevinden alındı.

Mandelson şu anda Epstein'e hükümet belgelerini sızdırdığı şüphesiyle polis soruşturması altında.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Mandelson, herhangi bir şekilde suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığını ve mali kazanç motivasyonuyla hareket etmediğini söylüyor.

Starmer daha önce de Mandelson'ı göreve atadığı için özür dilemiş, eski büyükelçiyi Epstein ile bağları konusunda "bir dizi yalan uydurmakla" suçlamış ve nasıl atandığına dair belgeleri yayınlayacağını vaat etmişti.

Epstein ve Mandelson arasındaki e-postalar, ikilinin sıcak ilişkilerini ve mali bağlantılarını, bazı özel fotoğraflar eşliğinde gözler önüne sermişti.

Mandelson, Epstein'in talebi üzerine ABD hükümeti nezdinde bankacılık kuralları konusunda lobi yapmakla ve Amerikan yönetimine gizli bazı belgeleri sızdırmakla suçlanıyor.

Belgeler, Mandelson'ın 2009 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown'a verilen bir ekonomi brifinginin detaylarını Epstein'e ilettiğini de gösteriyor.

Epstein, 2008'de Florida'da "reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmek" suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosyalarda yayınlanan banka dekontlarına göre Epstein, Mandelson ile bağlantılı hesaplara en az 75 bin dolar ödeme yapmış görünüyor.

Chris Mason

BBC Siyaset Editörü

Başbakanın Mandelson'ı Washington'a gönderme kararı, Keir Starmer açısından tekrar tekrar oynatılan bir korku filmi gibi.

Tüm bu olaylar zinciri, Dışişleri Bakanlığı'ndaki en kıdemli memur olan Sir Olly Robbins'in işini kaybetmesine neden oldu.

Hem muhalefet sıralarında hem de İşçi Partisi içinde, bunun başbakanın görevini kaybetmesine de neden olabileceğini düşünenler var.

Perşembe öğleden sonra ve akşam yaşanan olağanüstü gelişmeleri anlatayım;

Saat 15:00'ten kısa bir süre sonra, Guardian, Lord Mandelson'ın güvenlik soruşturmasından geçemediğini ancak Dışişleri Bakanlığı'nın bu kararı geçersiz kıldığını belirten haberini yayınladı.

Hemen Dışişleri Bakanlığını, Başbakanlık konutunu, o dönemki Dışişleri Bakanı David Lammy'nin ekibini ve Kabine Ofisi'ni aradım. Neredeyse üç saat boyunca hiçbiri cevap vermedi.

Genellikle, bir haber doğru değilse telefonum saniyeler içinde çalar. Ama çalmadı.

Muhalefet partileri hızla Guardian'ın iddialarında bir doğruluk payı olması gerektiği sonucuna vardı ve birer birer kameraların karşısına geçerek başbakanın parlamentoyu yanılttığını ve bunu bilerek yaptıysa istifa etmesi gerektiğini söylediler.

BBC'nin akşam altıdaki haber bültenindeki canlı yayında bu konuyu anlatmak üzere kameranın başına geçerken, telefonumda hükümetten bir açıklama belirdi.

Açıklamada, ne başbakanın ne de herhangi bir bakanın durumdan haberdar olmadığı söyleniyordu.

Muhalefet partileri kameraların ve mikrofonların başına geri döndüler. Başbakanın "Bu süreçte nasıl bu kadar vurdumduymaz olabildiğini" sorguladılar.

Başbakan, muhtemelen Pazartesi günü, bu konuyu ve neyi ne zaman öğrendiğini açıklamak için Parlamento'ya hitap edecek. Bana söylenenlere göre, Starmer gerçeği, hükümetin Parlamento'nun yayınlanmasını talep ettiği Mandelson belgeleri incelenirken öğrendi. Anladığım kadarıyla Başbakan son derece öfkeli.