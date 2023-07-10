İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitmeni, paraşütünün açılmaması sonucu düşerek hayatını kaybetti
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32 yaşındaki RAF eğitmeni Rachel Fisk, paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi. Olayı kaskına bağlı GoPro kamera ile kaydeden Fisk'in ölümü, hava türbülansının paraşütün açılmasını engellemesiyle gerçekleşti. Savunma Güvenlik Otoritesi Hizmeti tarafından yürütülen rapora göre, Fisk'in kaydedilmiş görüntüleri olayın aydınlatılmasında büyük önem taşıdı.
RAF eğitmeni Rachel Fisk, paraşütünün 12.000 feet yükseklikte çalışmaması üzerine yere çakılıp hayatını kaybetti. Genç pilotun ölüm anı kaskta bulunan kameraya yansıdı.
32 yaşındaki Çavuş Rachel Fisk, RAF Weston-on-the-Green üzerinde uçan bir uçaktan atladıktan sonra kaskına bağlı GoPro kamera ile son anlarını kaydetti.
Bir koroner, tecrübeli paraşütçünün, Chesterton, Oxon'daki Simms Farm'da hareketsiz bulunduğunu söyledi. Eğitmen, tecrübesiz bir atlayıcının tecrübeli bir paraşütçüye bağlandığı bir süreç olan bir dizi tandem atlama işlemini çekiyordu. Rachel, RAF Marham, Norfolk'taki mutfak personeli ile bir egzersiz yapan bir ekibin parçasıydı.
Savunma Güvenlik Otoritesi Hizmeti tarafından yürütülen bir rapor, hava türbülansının Rachel'ın paraşütünün açılmasını engellediğini ortaya koydu. Rapor, araştırmacıların yalnızca Rachel'ın kaydedilmiş görüntüleri sayesinde ölümünü aydınlattığını belirtti. Rapor "Bu bilgi olmadan, araştırma yalnızca kaza sonrası sahnede yakalanan görüntülere dayanacaktı" dedi.