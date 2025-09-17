İklim aktivistleri, Trump'ın İngiltere ziyareti için düzenlen galayı bastı

Donald Trump'ın İngiltere'deki ikinci devlet ziyareti sırasında, iklim aktivistleri bir gala yemeğini protesto etti.

Geçen akşam, Trump İngiltere'ye inerken Windsor Belediye Sarayı'nda düzenlenen ve tamamen dolu olan Cumhuriyetçi Overseas UK Devlet Ziyareti Yemeği'ne iklim protestocuları müdahale etti.

Protestocular, Trump'ın ünlü sözlerinden esinlenerek "Eğer delersen bebek, kaç kişiyi öldüreceksin?" sloganları attı. Ayrıca "Petrol parası öldürür" yazılı pankart açtı ve davul çalarak bina dışına çıkarıldılar.

Görüntüler, bazı erkek katılımcıların protestocuları yemek salonundan zorla çıkardığını, bir protestocunun elleri ve ayakları kullanılarak taşındığını gösteriyor.

Yemek, Trump'ın bu hafta Kral Charles tarafından ağırlanacağı Windsor Kalesi'ne sadece birkaç dakika uzaklıkta gerçekleşti.

Cumhuriyetçi Overseas UK Başkanı Greg Swenson, protestocuların "insanlar yerlerine otururken gizlice içeri girdiklerini" söyledi ve ekledi: "Onları çıkarmak zorunda kaldık – bu onların tarzı. Aslında biraz eğlenceliydi."

Bu protesto, Trump'ın İngiltere ziyaretine karşı düzenlenen bir dizi eylemden sadece biri. Bugün merkez Londra'da, Stop Trump Koalisyonu tarafından organize edilen büyük bir gösteri planlanıyor.

Fossil Free London direktörü Robin Wells, "Dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yaşamları boyunca iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kalacak. Bu, dünyamızın gördüğü en büyük güvenlik tehdidi. Ama Trump ve milyarder arkadaşları, gezegenimize zarar vererek kendi çıkarlarını korumak istiyor. Bunu tekrar düşünmeli" dedi.

Thames Valley Polisi, "Akşam 20:45 civarında Windsor Belediye Sarayı'nda özel bir etkinlik sırasında kamu düzeni ihlali bildirildi. İki kişi organizatörler tarafından çıkarıldı, tutuklama yapılmadı" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Trump'ın ziyareti başlamadan önce, Jeffrey Epstein, Prens Andrew ve Trump'ın görüntüleri Windsor Kalesi'ne yansıtıldı. Bu olayın ardından dört kişi gözaltına alındı.

Binlerce kişinin Trump'ın iki günlük ziyaretine karşı Londra'da protesto göstermesi bekleniyor. İngiltere genelinde de başka gösteriler planlanıyor.

Yaklaşık 1.600 polis memuru, Westminster civarında, 50 grubun katıldığı yürüyüş sırasında görev yapacak.

Trump, dün gece Londra Stansted Havalimanı'na indi ve Britanya'da bulunmanın kalbini "ısıttığını" söyledi.

Ziyaret boyunca daha fazla protesto bekleniyor. Thames Valley Polisi, kalede gerçekleşen "kamuya açık gösteri" sonrası dört yetişkinin kötü niyetli iletişim şüphesiyle gözaltına alındığını doğruladı.

Trump, Buckingham Sarayı'nın şu anda 369 milyon sterlinlik yenileme çalışması nedeniyle tamamlanmamış olması sebebiyle Windsor Kalesi'nde konaklıyor. Yenilemenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.