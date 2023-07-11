İİT, İsrail'in Filistinli aileyi evinden çıkarmasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileyi zorla evinden çıkarmasını kınadı. İİT, İsrail polisinin Filistinli Sub Leben ailesini Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında bulunan evinden zorla çıkarmasına tepki olarak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in 'Kudüs'ü Yahudileştirme, Filistinli aileleri zorla göç ettirme, evlerine el koyma ve yıkma politikasını' sürdürerek uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileyi zorla evinden çıkarmasını kınadı.

İİT, İsrail polisinin Filistinli Sub Leben ailesini Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında bulunan evinden zorla çıkarmasına tepki olarak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in "Kudüs'ü Yahudileştirme, Filistinli aileleri zorla göç ettirme, evlerine el koyma ve yıkma politikasını" sürdürerek uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki tüm uygulamalarının geçersiz olduğu, uluslararası hukuk tarafından kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı müdahale etme ve Filistin halkına koruma sağlama çağrısı yapıldı.

İsrail polisi, bugün Filistinli Sub Leben ailesinin Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında bulunan evine baskın düzenleyerek aileyi zorla evinden çıkarmıştı.

Anne Nura'nın hastanede olduğu, evde sadece baba ve bazı aktivistlerin bulunduğu sırada düzenlenen baskının ardından İsrail polisi, evin bulunduğu sokakta ve birden fazla noktada güvenlik bariyerleri kurmuştu.

Doğu Kudüs'te zorla evlerinden çıkarılmak istenen Filistinli 6 aileden biri

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir noktada evi bulunan Sub Leben ailesi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci örgütlerce evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinli 6 aileden biri.

Kudüslü aile, İsrail hükümeti ve sonrasında da Yahudi yerleşimci örgütlerinin girişimlerine karşı 45 yıldır verdiği yasal mücadeleyi kaybetmişti. İsrail yargısı, Yahudi yerleşimci örgütün mülk üzerindeki hak iddiasını kabul etmiş, Filistinli aileye evi boşaltmaları için 11 Haziran'a kadar mühlet tanımıştı.

İsrail makamları, aileye tahliye kararının yakında uygulanacağını bildirmişti.