İğneada sel felaketinde ölenlerle ilgili tutuklama

Kırklareli'nin İğneada beldesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 6 kişiyle ilgili olarak tutuklama kararı verildi. Tutuklanan şahsın üzerinden 12 bin dolar ve bir pasaport çıktı.

TUTUKLANDI

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranırken Edirne'de yakalanan ve soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı Sulh Ceza Hakimliği'nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

ÜZERİNDEN 12 BİN DOLAR VE PASAPORT ÇIKTI

Sabah saatlerinde otomobille Edirne'nin Keşan ilçesi yakınların yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalanan Bayrak'ın üzerinden 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak'ın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.