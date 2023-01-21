Hulusi Akar'ın 'Ziyaretini iptal ettik' dediği İsveçli bakandan ilk açıklama: Diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz

İsveç'te İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesinin ardından Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurdu.

"DİYALOĞU SÜRDÜRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Pal Jonson, Türkiye ziyaretinin iptal edilmesinin ardından resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Jonson, "Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BUNLARA KARŞI HAREKETSİZ KALMAK KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan Bakan Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi" diye konuşmuştu.

"ZİYARETİ İPTAL ETTİK"

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettiğini aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." açıklamalarında bulunmuştu.