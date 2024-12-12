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HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum

HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum
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Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum

HTŞ lideri Muhammed Colani, Suriye'deki sürece ilişkin bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti. Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti.

HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum

"'TÜRKİYE YETKİLİ' BİR KONUMDA"

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Dünya
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