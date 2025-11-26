Haberler

Hong Kong'da Yüksek Katlı Binalarda Yangın: 13 Ölü, 28 Yaralı

Hong Kong'da Yüksek Katlı Binalarda Yangın: 13 Ölü, 28 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong'da Tai Po bölgesindeki bir konut kompleksinde çıkan yangında en az 13 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangın, bambu iskelelerden hızla yayıldı ve itfaiye müdahale etmeye devam ediyor.

Hong Kong'da birkaç yüksek katlı binayı saran yangında en az 13 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Bölgeden gelen görüntülerde birkaç binanın alevler içinde olduğu, gökyüzüne yoğun bir duman yükseldiği görülüyor.

Yangın saatler önce bildirilmesine rağmen hala devam ediyor.

Olay yerine 767 itfaiyecinin sevk edildiği belirtiliyor.

Nedeni hala belirlenemeyen yangınla ilgili şu an bilinenleri derledik.

Yangın nerede ve nasıl başladı?

Yangın, 26 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 15.00 civarında (TSİ 10:00) Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki büyük bir konut kompleksi olan Wang Fuk sitesinde çıktı.

Site, her biri 31 katlı sekiz apartman blokundan ve toplam 1.984 daireden oluşuyor.

2021 nüfus sayımına göre bu binalarda yaklaşık 4.600 kişi yaşıyor.

1983 yılında inşa edilen bloklar yenileniyordu ve binaların dışı bambu iskelelerle kaplıydı. Görüntülerde yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığı görülüyor.

Yangın ne seviyede?

Hong Kong itfaiye teşkilatı yangını en yüksek seviye olan beşinci alarm seviyesi olarak sınıflandırdı.

İlk ihbarın yapılmasından 40 dakika sonra yangın dördüncü seviye olarak ilan edildi, ancak akşam saatlerinde seviye tekrar yükseltildi.

Hong Kong'da en son beşinci seviye yangın 17 yıl önce çıkmıştı.

Bölge sakinleri yangının bütün gece süreceğinden korkuyor ve akşamüstü olay yerinden çekilen fotoğraflar binaların hala yanmakta olduğunu gösteriyor.

Ölenler hakkında ne biliniyor?

Hong Kong hükümeti ilk olarak en az dört kişinin öldüğünü açıkladı, ancak daha sonra ölü sayısı 13'e yükseldi. Hala kayıp olanlar nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden korkuluyor.

Yetkililer düzenledikleri basın toplantısında 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Daha önce, eski bir bölge meclis üyesi, yanan binada en az 13 kişinin mahsur kaldığını söylemişti. Herman Yiu Kwan-ho, South Morning China Post gazetesine verdiği demeçte, bu kişilerin arasında sekiz yaşlı ve iki bebek olduğunu söyledi, ancak BBC bu bilgiyi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ölenler arasında, 37 yaşında bir itfaiye eri de var.

İtfaiye, saat 15:30'da onunla iletişimi kaybettiğini ve yaklaşık yarım saat sonra bayıldığını tespit ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan Ho Wai-ho'nun kısa süre sonra öldüğü açıklandı.

İtfaiye müdürü Andy Yeung "Bu özverili ve cesur itfaiyecinin kaybından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.

Hong Kong itfaiyesi, en az bir itfaiyecinin daha hastanede olduğunu kaydetti.

Hong Kong'da bambu iskeleler

Sitedeki bloklar, yenileme çalışmaları nedeniyle çatılarına kadar bambu iskelelerle kaplıydı.

Bambu iskeleler, hızlı büyümesi, hafifliği ve sağlamlığı nedeniyle yüzyıllardır Hong Kong'da kullanılıyor.

Birçok kişi bunu şehrin kentsel peyzajının simgesel bir parçası olarak görüyor, ancak Hong Kong, modern inşaatlarda bunu kullanan dünyadaki son şehirlerden biri.

Mart ayında yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin kalkınma bürosu güvenlik endişeleri nedeniyle bambu kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya çalışıyor.

Bambu yerine metal kullanımına yönelik bu baskı, Hong Kong'da iskeleyle ilgili bir dizi ölüm olayının ardından ortaya çıktı.

Büro sözcüsü Terence Lam'ın "Bambu iskelelerin zamanla bozulma ve yüksek yanıcılık gibi zayıflıkları var ve bu güvenlik endişelerine yol açıyor" dediği aktarıldı.

Yangının nedeni hala belirsiz ancak yetkililer yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığını ve komşu binalara sıçradığını belirtti.

BBC Global Çin Birimi'nden Jack Lau ve BBC Çince Servisi'nden Gemini Cheng, Hong KOng'dan habere katkıda bulundu.

BBC
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.