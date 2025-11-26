Hong Kong'da Yüksek Katlı Binalarda Yangın: 13 Ölü, 28 Yaralı

Hong Kong'da birkaç yüksek katlı binayı saran yangında en az 13 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Bölgeden gelen görüntülerde birkaç binanın alevler içinde olduğu, gökyüzüne yoğun bir duman yükseldiği görülüyor.

Yangın saatler önce bildirilmesine rağmen hala devam ediyor.

Olay yerine 767 itfaiyecinin sevk edildiği belirtiliyor.

Nedeni hala belirlenemeyen yangınla ilgili şu an bilinenleri derledik.

Yangın nerede ve nasıl başladı?

Yangın, 26 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 15.00 civarında (TSİ 10:00) Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki büyük bir konut kompleksi olan Wang Fuk sitesinde çıktı.

Site, her biri 31 katlı sekiz apartman blokundan ve toplam 1.984 daireden oluşuyor.

2021 nüfus sayımına göre bu binalarda yaklaşık 4.600 kişi yaşıyor.

1983 yılında inşa edilen bloklar yenileniyordu ve binaların dışı bambu iskelelerle kaplıydı. Görüntülerde yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığı görülüyor.

Yangın ne seviyede?

Hong Kong itfaiye teşkilatı yangını en yüksek seviye olan beşinci alarm seviyesi olarak sınıflandırdı.

İlk ihbarın yapılmasından 40 dakika sonra yangın dördüncü seviye olarak ilan edildi, ancak akşam saatlerinde seviye tekrar yükseltildi.

Hong Kong'da en son beşinci seviye yangın 17 yıl önce çıkmıştı.

Bölge sakinleri yangının bütün gece süreceğinden korkuyor ve akşamüstü olay yerinden çekilen fotoğraflar binaların hala yanmakta olduğunu gösteriyor.

Ölenler hakkında ne biliniyor?

Hong Kong hükümeti ilk olarak en az dört kişinin öldüğünü açıkladı, ancak daha sonra ölü sayısı 13'e yükseldi. Hala kayıp olanlar nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden korkuluyor.

Yetkililer düzenledikleri basın toplantısında 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Daha önce, eski bir bölge meclis üyesi, yanan binada en az 13 kişinin mahsur kaldığını söylemişti. Herman Yiu Kwan-ho, South Morning China Post gazetesine verdiği demeçte, bu kişilerin arasında sekiz yaşlı ve iki bebek olduğunu söyledi, ancak BBC bu bilgiyi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ölenler arasında, 37 yaşında bir itfaiye eri de var.

İtfaiye, saat 15:30'da onunla iletişimi kaybettiğini ve yaklaşık yarım saat sonra bayıldığını tespit ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan Ho Wai-ho'nun kısa süre sonra öldüğü açıklandı.

İtfaiye müdürü Andy Yeung "Bu özverili ve cesur itfaiyecinin kaybından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.

Hong Kong itfaiyesi, en az bir itfaiyecinin daha hastanede olduğunu kaydetti.

Hong Kong'da bambu iskeleler

Sitedeki bloklar, yenileme çalışmaları nedeniyle çatılarına kadar bambu iskelelerle kaplıydı.

Bambu iskeleler, hızlı büyümesi, hafifliği ve sağlamlığı nedeniyle yüzyıllardır Hong Kong'da kullanılıyor.

Birçok kişi bunu şehrin kentsel peyzajının simgesel bir parçası olarak görüyor, ancak Hong Kong, modern inşaatlarda bunu kullanan dünyadaki son şehirlerden biri.

Mart ayında yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin kalkınma bürosu güvenlik endişeleri nedeniyle bambu kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya çalışıyor.

Bambu yerine metal kullanımına yönelik bu baskı, Hong Kong'da iskeleyle ilgili bir dizi ölüm olayının ardından ortaya çıktı.

Büro sözcüsü Terence Lam'ın "Bambu iskelelerin zamanla bozulma ve yüksek yanıcılık gibi zayıflıkları var ve bu güvenlik endişelerine yol açıyor" dediği aktarıldı.

Yangının nedeni hala belirsiz ancak yetkililer yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığını ve komşu binalara sıçradığını belirtti.

BBC Global Çin Birimi'nden Jack Lau ve BBC Çince Servisi'nden Gemini Cheng, Hong KOng'dan habere katkıda bulundu.