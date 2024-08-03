Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybetmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Düzenlenen süikast sonrası Türkiye cephesinden peş peşe sert açıklamalar yapılırken alınan kararla 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu kapsamda; İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde dalgalanan Türk bayrağı dahil tüm temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

HOLLANDALI SİYASETÇİDEN AŞAĞILIK PAYLAŞIM

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhinde yaptığı skandal paylaşımlarla adından söz ettiren Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türk bayrağının yarıya indirildiği fotoğrafı paylaşıp Türkiye'ye hakaret etti. Wilders paylaşımında, "Hamas pisliği için ağlayan hasta insanlar." ifadesini kullandı.

İşte büyük tepki çeken o paylaşım;