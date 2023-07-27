İçinde binlerce otomobilin bulunduğu gemi 2 gündür cayır cayır yanıyor

Hollanda'da 2 bin 857 aracın bulunduğu kargo gemisindeki yangın iki gündür devam ediyor. Yangının günlerce veya haftalarca sürebileceğini söyleyen Sahil Güvenlik Sözcüsü Edwin Grammeman, şu anda itfaiyecilerin gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını belirterek, "Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında otomobil yüklü bir kargo gemisinde salı günü çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Sahil Güvenlik Sözcüsü Edwin Grammeman, yangının günlerce veya haftalarca sürebileceğini belirterek, "Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

YANGIN 2 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Kuzey Denizi'nde Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde Salı günü gece saatlerinde çıkan yangın sürüyor. Toplam 2 bin 857 aracın bulunduğu gemideki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

"GÜNLERCE VEYA HAFTALARCA SÜREBİLİR"

Sahil güvenlik sözcüsü Edwin Grammeman yaptığı açıklamada, yangının tamamen sönmesinin günlerce veya haftalarca sürebileceğini ifade etti. İtfaiyecilerin şu anda gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını kaydeden Grammeman, "Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

"KONTROL ALTINA ALMAK KOLAY DEĞİL"

Sözcü Lea Versteeg de yaptığı açıklamada, şu anda durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil" şeklinde konuştu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'dan Mısır'a araç taşıyan Fremantle Highway kargo gemisinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmıştı. Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.