Hollanda'da istifa krizi! Eşi Müslüman olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı tehditler nedeniyle siyaseti bıraktı

Hollanda Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi lideri Sigrid Kaag, güvenlik gerekçesiyle siyaseti bırakma kararı aldı. Eşi Filistinli olan, 4 çocuk annesi Kaag kararına gerekçe olarak ailesine yönelik tehditleri gösterdi. Kaag, popülizm ve İslamofobi karşıtı görüşleriyle öne çıkan bir isimdi.

Eşi Filistinli olan Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sigrid Kaag, aldığı tehditler nedeniyle siyaseti bırakma kararı aldı.

"İŞİM AİLEME ZARAR VERİYOR"

"İşim aileme zarar veriyor" diyen Kaag, Hollanda'da yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek. Kaag, son dönemde Hollanda siyasetinde adından en çok söz ettiren isimlerden biriydi. Ülkenin ilk kadın maliye bakanı olmasının ardından Kaag'ın Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabileceği konuşuluyordu.

HEDEF HALİNE GELDİLER

Hollanda medyasına göre, "Filistinli bir erkekle evli olması nedeniyle Kaag'ın özel hayatı, dehşet verici bir şekilde, büyüteç altındaydı". Aşırı sağcı kesim, Kaag'ı eleştirmek için zaman zaman sosyal medyada, onun ve ailesinin eski Filistin lideri Yaser Arafat'la çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Kaag, Hollanda'daki siyasal ortamı eleştirerek, popülizm ve İslamofobiye karşı çıktı. Saygın bir diplomat ve siyasetçi olan Kaag'ın özellikle aşırı sağ söylemi hedef alan duruşu, onu hedef haline getirdi.

"ONLARA BUNU YAŞATMAK İSTEMİYORUM"

Hollanda'ya çocukları için yerleşik bir düzen sağlamak amacıyla döndüğünü söyleyen Sigrid Kaag, "Burası onların ülkesi. Sadece Hollanda vatandaşlığına sahipler ama buna rağmen çok çarpık ve yanlış bir bakış açısı ile suçlanıyorlar. Onlara bunu yaşatmak istemiyorum" diye konuştu. Kaag'a göre, bazı kesimlerden kendisine yönelik tepkilerin nedeni, "kadın düşmanlığı". Hollandalı lider, sosyal iklimde bu düşmanlığın, "boyunlarını dışarı çıkarmaya cesaret eden kadınları" hedef aldığını vurguladı.