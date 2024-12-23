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BBC

Hizbullah'a Yönelik Tuzaklı Saldırılarda 37 Ölü

Hizbullah'a Yönelik Tuzaklı Saldırılarda 37 Ölü
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Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlenen iki dalga halinde patlama saldırılarında, eski İsrail ajanları, planların 10 yıl öncesine dayandığını ve patlayıcılarla tuzaklanmış telsizlerin kullanıldığını aktardı. Saldırılarda en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasıyla yapılan saldırı hakkında bilgi sahibi iki eski İsrail ajanı, planlanmanın 10 yıl geriye gittiğini iddia etti.

CBS televizyonuna konuşan iki eski Mossad ajanı, patlatılan cihazların İsrail'de üretildiğini söyledi.

İki dalga halinde yapılan saldırılarda, önce çağrı cihazları ardından da telsizler patlatıldı.

İki güne yayılan saldırı dalgasında binlerce cihaz patlatıldı, en az 37 kişi öldürüldü, binlerce kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hayatlarını değiştirecek yaralar aldı.

Eski Mossad ajanları, Hizbullah üyelerinin 10 yıldır tuzaklanmış İsrail yapımı telsizleri kullandığını iddia etti.

Michael isimli ajan, telsizleri çalıştıran pillerin içine patlayıcı gizlediğini anlattı. Mossad'ın, göğse yakın taşınmaları nedeniyle telsizleri seçtiğini de söyledi.

Aynı ajanın anlatımına göre, Hizbullah, 10 yıl önce Mossad bağlantılı sahte bir şirketten şüphe etmeden, "iyi bir fiyata" 16 binden fazla telsiz satın aldı.

Aynı operasyon iki yıl önce çağrı cihazlarını da içerecek şekilde genişletildi.

Ajanların aktarımına göre Mossad, o dönemde Hizbullah'ın Gold Apollo adlı bir Tayvan şirketinden çağrı cihazları satın aldığını tespit etti.

İstihbaratçılar Tayvanlı şirket fark etmeden, Gold Apollo markalı patlayıcılarla tuzaklanmış çağrı cihazları üretti. Ve bu cihazları bir şirketle paravanladı.

Mossad ajanları, cihazlara yalnızca kullanıcıya zarar verebilecek kadar güçlü patlayıcılar yerleştirdiğini savundu.

Programda Gabriel adı verilen ikinci ajan, "Minimum hasardan emin olmak için her şeyi birkaç kez test ediyoruz" diye anlattı.

Eski ajanlar, cihazları patlatacak tetiklemenin dikkat çekmesi için "acil izlenimi doğuracak" bir zil sesi seçildiğini de söyledi.

Gabriel isimli ajan, Mossad'ın internet reklamları üzerinden Hizbullah'ı çağrı cihazlarını satın almaya yönelttiğini söyledi.

Internet üzerinden belli bir grubu ya da coğrafi bölgeyi hedefleyerek reklam verilebiliyor.

'Sahte bir dünya yarattık'

Ajanlar Hizbullah'ın şüphesini çekmemek için neler yapıldığını da anlattı:

"İsrail'e hiçbir şekilde bağlanamayan deniz aşırı şirketler yaratma konusunda inanılmaz bir yeteneceğimiz var.

"Satın aldıkları şeyi bizden aldıkları konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Truman Show gibi, sahne arkasında her şey bizim tarafımızdan kontrol ediliyordu.

"Sahte bir dünya yarattık. Senaryoyu biz yazdık, biz yönettik. Yapımcılar, aktörler bizdik ve dünya bizim sahnemizdi."

CBS haberinde, Hizbullah'ın Eylül 2024'e kadar 5 bin adet tuzaklı çağrı cihazı satın aldığı kaydediliyor.

Haberde, Hizbullah'ın şüphelenmeye başlaması endişesi sonrası cihazların patlatıldığı da aktarılıyor.

Patlamalar Lübnan genelinde şok dalgalarına neden oldu. Süpermarketlerde alışveriş yapan kullanıcıların üzerinde dahi patlamalar meydana geldi.

İki taraf 26 Kasım'da ateşkes konusunda anlaştı.

Lübnan yönetimi çağrı cihazı ve telsiz saldırılarını sert bir şekilde kınadı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk saldırıyı bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

İsrail, saldırının yalnızca Hizbullah üyelerini hedef aldığını savunsa da Lübnanlı yetkililer kurbanlar arasında sivillerin de olduğunu açıkladı.

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