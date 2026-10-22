Zelenskiy'den savaşı bitirecek adım! Mevcut cephe hattında barışa 'evet' dedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile mevcut cephe hattı boyunca çatışmaları durduracak bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söyledi.

ŞU ANDA DURDURMAMIZ GEREKİYOR

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Zelenskiy, "Şu anda durdurmamız gerekiyor. Bunun, savaşa son vermenin gerçekçi bir yolu olduğuna inanıyorum" dedi.

Olası bir ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerinden güvenlik garantileri talep edeceklerini belirten Zelenskiy, "En önemli şey barış ve bu barış da güvenlik ile desteklenmeli" diye konuştu.

WITKOFF ÖNCE OSLO'DA, SONRA ST. PETERSBURG'DA

Zelenskiy salı günü Norveç'in başkenti Oslo'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkese ilişkin çeşitli önerileri görüşmüştü.

Witkoff çarşamba günü de Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rus liderlerle bir araya gelmişti.

Kaynak: Xinhua