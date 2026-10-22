Zelenskiy'den savaşı bitirecek adım! Mevcut cephe hattında barışa 'evet' dedi

Zelenskiy'den savaşı bitirecek adım! Mevcut cephe hattında barışa 'evet' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile çatışmaları mevcut cephe hattı boyunca durduracak bir barış anlaşmasını kabul edeceğini açıkladı. "Şu anda durdurmamız gerekiyor" diyen Zelenskiy, olası ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerinden güvenlik garantisi talep edeceklerini söyledi. Açıklama, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Oslo ve St. Petersburg temaslarının ardından geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile mevcut cephe hattı boyunca çatışmaları durduracak bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söyledi.
ŞU ANDA DURDURMAMIZ GEREKİYOR
Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Zelenskiy, "Şu anda durdurmamız gerekiyor. Bunun, savaşa son vermenin gerçekçi bir yolu olduğuna inanıyorum" dedi.
Olası bir ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerinden güvenlik garantileri talep edeceklerini belirten Zelenskiy, "En önemli şey barış ve bu barış da güvenlik ile desteklenmeli" diye konuştu.
WITKOFF ÖNCE OSLO'DA, SONRA ST. PETERSBURG'DA
Zelenskiy salı günü Norveç'in başkenti Oslo'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkese ilişkin çeşitli önerileri görüşmüştü.
Witkoff çarşamba günü de Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rus liderlerle bir araya gelmişti.