Hindistan'da yaşanan uçak kazasında pilot, son hamlesi ile daha büyük bir faciayı önledi

Hindistan'da yaşanan uçak kazasında pilot, son hamlesi ile daha büyük bir faciayı önledi
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Hindistan'da yaşanan uçak kazasında pilot, son hamlesi ile daha büyük bir faciayı önledi
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Hindistan'da yaşanan trajik uçak kazasında, Air India'ya ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motor gücünü kaybetti. Uçağın düşme anında pilotun yön değiştirerek boş bir çayırlığa indirmeye çalışması sayesinde birçok kişi hayatta kaldı. Olayda 242 kişiden sadece bir kişi sağ kurtuldu.

Hindistan'da yaşanan trajik uçak kazasında, uçağın düşmeden sadece birkaç saniye önce yaptığı yön değişikliği sayesinde onlarca kişi ölümden döndü. Mahalle sakinleri, pilot Kaptan Sumeet Sabharwal'ı "kahraman" ilan etti.

Air India'ya ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motor gücünü kaybetti. Uçak, doğrudan konutların üzerine düşmek üzereyken kaptan son anda uçağı yönlendirerek boş bir çayırlığa indirmeye çalıştı. O anlarda uçakta toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Uçak yere çakıldığında, içindeki yaklaşık 90 tonluk yakıt infilak etti ve kaza yerinde büyük bir yangın çıktı. Uçak, kullanılmayan bir askeri binanın üst katlarını tamamen yok etti.

Ancak asıl trajedi yakındaki bir tıp fakültesinde yaşandı. Uçağın çakıldığı alandaki yangın, fakülte yurduna sıçradı. O sırada öğle yemeği yiyen çok sayıda öğrenci ve çalışan hayatını kaybetti.

Uçakta bulunan 242 kişiden yalnızca bir kişi sağ kurtuldu.

55 yaşındaki pilot Sumeet Sabharwal, Hindistan Sivil Havacılık Kurumu'nda görev yapmış bir memurun oğluydu ve 8.200 saatlik uçuş deneyimine sahipti. Uçuştan önce hasta babasını arayıp iyi olduğunu söyleyen kaptanın, ailesine düşkün ve sakin bir yapıda olduğu belirtildi.

Kazanın yaşandığı bölgeye çok yakın oturan 48 yaşındaki Geeta Patni şunları söyledi:

"Bina sallandı, patlamalar oldu, sokağa koştuğumuzda her yer yangındı. Uçak birkaç metre daha yakına inseydi hepimiz ölebilirdik. Pilot sayesinde kurtulduk."

28 yaşındaki başka bir mahalle sakini Jahanvi Rajput ise şöyle konuştu:

"Kaptan Sabharwal hayatımızı kurtardı. Gerçek bir kahraman. Çayır alanı fark edip uçağı oraya yönlendirdi."

İki çocuk annesi Chancal Bai ise:

"Uçak konutlara çarpsaydı yüzlerce kişi hayatını kaybedebilirdi," dedi.

Kazanın ardından tüm cesetler çıkarıldı ancak şu ana kadar sadece 32 kişinin kimliği tespit edilebildi. Uçağın motoru analiz edilmek üzere Amerika'ya gönderilecek. İngiliz ve Amerikalı uzmanlar da Hindistanlı ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı.

Hindistan'da yaşanan uçak kazasında pilot, son hamlesi ile daha büyük bir faciayı önledi

Hindistan'da yaşanan uçak kazasında pilot, son hamlesi ile daha büyük bir faciayı önledi

Hindistan'da yaşanan uçak kazasında pilot, son hamlesi ile daha büyük bir faciayı önledi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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