Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı
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Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı
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Hindistan'dan Londra'ya gitmek üzere havalanan ve içerisinde 242 yolcunun bulunduğu uçak kalkıştan 1 dakika sonra düştü. Hindistan polisi, uçağın kuyruk kısmının Ahmedabad'da bir doktor lojmanının binasına çarptığını açıkladı.

Hindistan Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan 1 dakika sonra düştü.

Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

UÇAKTA 242 YOLCU VARDI

Hindistan medyasında, "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü. Düşen uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının olduğu açıklandı.

Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

DOKTOR LOJMANINA ÇARPTI

Hindistan polisi, uçağın kuyruk kısmının Ahmedabad'da bir doktor lojmanının binasına düştüğünü açıkladı. Öte yandan "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazayla ilgili ayrıntılar beklenirken bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde, havada yoğun siyah duman olduğu görüldü. Düşme anına ilişkin görüntülerde ise uçağın adeta alev topuna döndüğü görüldü. Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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