Hindistan'da düşen uçak doktor lojmanına çarptı

Hindistan Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan 1 dakika sonra düştü.

UÇAKTA 242 YOLCU VARDI

Hindistan medyasında, "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü. Düşen uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının olduğu açıklandı.

DOKTOR LOJMANINA ÇARPTI

Hindistan polisi, uçağın kuyruk kısmının Ahmedabad'da bir doktor lojmanının binasına düştüğünü açıkladı. Öte yandan "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazayla ilgili ayrıntılar beklenirken bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde, havada yoğun siyah duman olduğu görüldü. Düşme anına ilişkin görüntülerde ise uçağın adeta alev topuna döndüğü görüldü. Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.