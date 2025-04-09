Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler

Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşme sırasında Türkiye ile olan ilişkilerinden ve olası çatışmalardan kaçınmak istediklerinden bahsetti. Trump ise "Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor." diyerek Türkiye ile olası problemlerin çözülmesi için aracılık yapabileceğini belirtti.

BAYRAKÇI: 72 SAATTE TEL AVIV'E GİRERİZ

Bu açıklamanın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeleri yorumlayan Hakan Bayrakçı, "Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv'e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır; Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN BASININDA HABER OLDU

Bayrakçı'nın bu sözleri Hindistan merkezli haber kanalı tarafından "72 saat geri sayım: Türkiye Tel Aviv'e girme tehdidinde bulunuyor" başlığıyla okuyucularına servis edildi.

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak Türk ordusunun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti. Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.