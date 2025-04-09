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Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler

Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
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Türkiye ve İsrail arasında artan gerginliği analiz eden Hakan Bayrakçı'nın "Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv'e girer" şeklindeki sözleri Hindistan basınında haber oldu. Hindustan Times gazetesi, Bayrakçı'nın sözlerini "72 saat geri sayım: Türkiye Tel Aviv'e girme tehdidinde bulunuyor" başlığıyla okurlarına servis etti.

Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşme sırasında Türkiye ile olan ilişkilerinden ve olası çatışmalardan kaçınmak istediklerinden bahsetti. Trump ise "Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor." diyerek Türkiye ile olası problemlerin çözülmesi için aracılık yapabileceğini belirtti.

BAYRAKÇI: 72 SAATTE TEL AVIV'E GİRERİZ

Bu açıklamanın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeleri yorumlayan Hakan Bayrakçı, "Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv'e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır; Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN BASININDA HABER OLDU

Bayrakçı'nın bu sözleri Hindistan merkezli haber kanalı tarafından "72 saat geri sayım: Türkiye Tel Aviv'e girme tehdidinde bulunuyor" başlığıyla okuyucularına servis edildi.

Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e giriş yapabilir

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak Türk ordusunun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti. Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (36)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ECEVİTİN, MASAYA P.POSUNU KOYUP OTURAN BİLL CLİNTON KARŞISINDAKİ SAHNEYİ HATIRLAYIN LÜTFEN. bir de 2 gün önce abd başkanlık sarayında, abd başkanının türkiye cb erdoğan hakkında TÜM MEDYA ÖNÜNDE söylediği övgüleri düşünün. nereden nereye geldik derken boşuna demiyoruz. trump, erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı suriyeyi aldı diyor, bizim beynamazlar, esad için ağıt yakıyor. nasıl vizyonsuzluksa artık. gözlerinde ilahlaştırdıkları israil, baş edemediği türkiyeyi ''abisine' şikayet ediyor.

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Haber Yorumlarımehmet:

sabah sabah aldık gazımızı. yarına allah kerim. petrol veya yeni gaz haberleri ile devam. ama benim maaş 25 bin bile değil.

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Tel Avive girecez derken Diyarbakır düşmesinde. İsrail'in Bir Kürdistan sözüne içeride anında bizi satacak olan bir sürü hain Kürt var. PYD SDG basit bir terör örgütünün uzantısından ağır silahları olan bağımsız bir kolorduya dönüştü.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

TSK ITRAILI SURIYEDE ENINDE SONUNDA ÖPECEK !!!

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Haber YorumlarıErol Birol :

Vallahi iyi gaz veriyorsunuz. Maalesef bu habere inanacak Türkiye de belli bir cahil kitle var. Allah onların yardımcısı olsun.

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

bence 1 gün bile israile çok

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Haber YorumlarıRandom Teacher:

Önce biz gireceğiz yay gerilecek ve sonra yay firlatilacak hoooppp noldu guneydogu gitti..

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Haber YorumlarıYucel Avci:

Hilalin altında birleşelim müslüman kardeşlerim islamda ırkçılık yok. Kafirden korkumuzda yok, ölüm bize şehitliktir.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bunun örnekleri çoktur bizim zaferlerle dolu tarihimizde..bir örnek...1974 Kıbrıs Barış harekatı .. çıkartma yapılacağı girne ÿe çok güvenli bir savunma yaptığını söyleyen yunan bozguna uğramış 1-2 günde Kıbrıs'ı güneyine inmişti kahraman askerimiz..abd o zaman biz bile aylar sonra girmemiz mümkün olacak yeri Türkiye bir günde girdi diye itirafta bulmuştu..simdi tek eksik caydırıcı olacak eleman eksikliği..o zamanlar nufus şimdinin yarısı kadar ama hazır asker 2 milyon..simdi ki sayı 250-300 bin

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Haber YorumlarıJohn reese:

Haydi hurra. Daha iki ic gun once fidan fena yanot vermişti israille gerilim istemiyoruz diye :))

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