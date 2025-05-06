'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor

Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşmir'de 22 Nisan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim tırmanırken, korkulan da oldu. Hindistan Pakistan'ı 3 noktadan füzelerle vurdu. Pakistan, Hindistan'ın saldırılarına karşılık vereceğini belirtti. Hindistan'dan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın askeri tesisleri değil, terör altyapısı hedef alındı." denildi.

Reuters, Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

"HİNDİSTAN FÜZELERLE SALDIRDI"

Patlamaların ardından şehrin elektriğinin kesildi. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı.

Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

PAKİSTAN: MİSSİLENMEYE HAZIRLANIYORUZ

Saldırı sonrası Pakistan açıklamada bulunarak "Misillemeye hazırlanıyoruz" dedi.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, özellikle Keşmir bölgesinde yeniden tırmanışa geçti. Yılın ilk aylarından itibaren Cammu ve Keşmir'in kontrol hattı (LoC) boyunca zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşanırken, iki ülke de birbirini sivilleri hedef almakla suçladı.

Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de insan haklarını ihlal etmekle ve askeri varlığını artırmakla eleştirirken, Hindistan ise Pakistan'ı sınır ötesi terör faaliyetlerini desteklemekle suçladı. Diplomatik ilişkilerde de soğukluk dikkat çekerken, her iki ülkenin büyükelçilikleri arasında temaslar kısıtlandı.

Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı
Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Nerede bir Müslüman varsa vuruyorlar dünyadan silecekler herhalde bizler de Müslüman olarak böyle seyrediyoruz haberleri okuyoruz ne zaman sıra bize gelecek diye bekliyoruz

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Yavuzer:

bi siz eksiktiniz

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

füze ve hava savunmaları insansız hava araclarını gonderelim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Hindistan aşırı derecede avrupa ve abd yalakası sırf çin i zayıflatmak için onu kullanıyorlar şimdi kendi türettikleri saldırıyı bahane edip pakistanın suyunu kesti doganın tüm halk a bahşettigi suyu engellediler savaş başlatmak için

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

o değilde bu fareye beyin noksanı aptalı nere gömecegiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdrakula:

Altın uç uç uç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAYBARS TÜRKYILMAZ:

Haberin manşetine bak komşu ülke !! Biz ikisinden hangisi ile komşuyuz ? Hee dost mu demek istediniz? Pakistan yani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.