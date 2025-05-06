Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Reuters, Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

"HİNDİSTAN FÜZELERLE SALDIRDI"

Patlamaların ardından şehrin elektriğinin kesildi. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı.

PAKİSTAN: MİSSİLENMEYE HAZIRLANIYORUZ



Saldırı sonrası Pakistan açıklamada bulunarak "Misillemeye hazırlanıyoruz" dedi.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, özellikle Keşmir bölgesinde yeniden tırmanışa geçti. Yılın ilk aylarından itibaren Cammu ve Keşmir'in kontrol hattı (LoC) boyunca zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşanırken, iki ülke de birbirini sivilleri hedef almakla suçladı.

Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de insan haklarını ihlal etmekle ve askeri varlığını artırmakla eleştirirken, Hindistan ise Pakistan'ı sınır ötesi terör faaliyetlerini desteklemekle suçladı. Diplomatik ilişkilerde de soğukluk dikkat çekerken, her iki ülkenin büyükelçilikleri arasında temaslar kısıtlandı.