Hillary Clinton Kongre'de ifade verdi, Epstein ile görüştünü hatırlamadığını savundu

ABD'de eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, Kongre'ye verdiği ifadede, cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein'le tanışıp tanışmadığını hatırlamadığını savundu.

Clinton, Epstein'in suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Hilary Clinton, eski ABD Başkanı olan eşi Bill Clinton ile birlikte kısa bir süre önce Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne ifade vermeyi kabul etmişti.

Eşi Bill Clinton'ın da Cuma günü ifade vermesi bekleniyor.

Kongre'deki ifadesinde Hillary Clinton, komite üyelerine, Epstein ile "gerçekten görüşen kişilerle" konuşma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Epstein ile ilgili neden bu kadar çok belgede yer aldığı konusunda yeminli ifade vermesi gerektiğini de savundu.

Clinton çift daha önce ifade verme taleplerine direnmiş ve bunları siyasi saiklerle yapılmış girişimler olarak nitelendirmişti.

İfade vermeyi kabul etmeleri, Kongre'nin çalışmalarını engelleme suçlamasına maruz kalmalarını önlemiş oldu.

Bill Clinton, Epstein ile ilişkisini yirmi yıl önce kestiğini ve 2019'da ölen finansçıyla herhangi bir bağının olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Hillary Clinton, oturumdaki açılış konuşmasında Trump yönetimini "mağdurları yüzüstü bırakmakla" suçlarken, insan kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

"Hayatımı kadınlar ve kız çocukları için mücadeleye adadım" diyen Clinton, ABD'de ve dünyada cinsel suçlara dikkat çekmek için çalıştığını söyledi.

"Jeffrey Epstein iğrenç biriydi ama yalnız değildi. Bu tek seferlik bir magazin sansasyonu ya da siyasi skandal değil. İnsanlığa ağır bedeller ödeten küresel bir sorundur."

Epstein dosyasında yaşananları "bir siyasi partiyi ve bir kamu görevlisini korumaya yönelik kurumsal bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

"Mağdurlar için kalbim kırık. Onlar adına öfkeliyim" dedi.

Öte yandan oturum devam ederken ABD'li siyasi yorumcu Benny Johnson, sosyal medya platformu X'te Hillary Clinton'ın yeminli ifade verirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Johnson paylaşımında "Clinton mutlu görünmüyor" ifadelerini kullandı ve fotoğrafı Temsilci Lauren Boebert'in verdiğini söyledi.

Bu paylaşımın ardından oturuma ara verildi. BBC'nin edindiği bilgiye göre, ifade oturumu bir süre sonra yeniden başladı.

Temsilci Lauren Boebert, BBC'ye gönderdiği mesajda fotoğrafı kendisinin paylaştığını doğruladı.

"Her şey yolunda" diyen Boebert, "Fotoğraf, duruşma başlamadan önce, tanığın açılış konuşması yayımlandığında çekildi. Küçük bir mola gibiydi" ifadelerini kullandı.

Kimsenin "başının belada olmadığını" vurgulayan Boebert, ifade sırasında fotoğraf çekilmesinin kuralları ihlal edip etmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Analiz: Clinton geri adım atmıyor

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher'in değerlendirmesi:

Donald Trump'ın Hillary Clinton'ı 2016 başkanlık seçimlerinde az farkla mağlup etmesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Bill Clinton'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden ise çeyrek asırdan fazla zaman geçti.

Ancak bugün, Amerikan siyasetinde bir dönem belirleyici olan iki isim yeniden ulusal gündemde. Üstelik bu ilgi, büyük olasılıkla hiç istemedikleri bir ilgi.

Hillary Clinton'ın bugünkü ifadesinde Epstein hakkında ne kadar ayrıntı verebileceği belirsiz. Kendisinin Epstein ile hiç temas kurmadığını söylüyor. Yarın ifade verecek olan eşi ise kendi ilişkisi hakkında konuşmaya daha uygun konumda.

Ancak açılış konuşması, Clinton'ın geri adım atmayacağını gösteriyor.

Bu ifade, Clinton'ın dışişleri bakanıyken Libya'nın Bingazi kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik 2012 saldırısıyla ilgili uzun Kongre ifadesini ve 1998'de eşinin bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra başlayan azil sürecini hatırlatıyor.

Hillary Clinton yıllarca süren partizan mücadelelerin izlerini taşıyor. Görünen o ki kendisi ve eşi için bir tur daha var.

Hillary Clinton, geçen hafta Almanya'nın başkenti Berlin'de BBC'ye verdiği röportajda, konuyla ilgili ifade vermesinin, Cumhuriyetçilerin Trump'ın Epstein ile bağlantısına ilişkin soruları gündemden düşürmek için başvurduğu bir manevra olduğunu söyledi.

"Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok" diyen Clinton, "Bu dosyaların tamamının yayımlanması için defalarca çağrı yaptık. Gün ışığının en iyi dezenfektan olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Clinton, Epstein ile hiç görüşmediğini yineledi ancak onun hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell ile "birkaç kez" bir araya geldiğini söyledi.

Maxwell, çiftin kızları Chelsea Clinton'ın 2010 yılında New York'ta yapılan düğününe katılmıştı.

Clinton çifti ifade vermeyi kabul ederek daha önceki meydan okuyan tutumlarından geri adım atmış oldular.

Clintonlar daha önce Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı James Comer'ı soruşturmayı yürütürken "partizan siyaset" yapmakla suçlamıştı.

Gönderilen celpleri, "Başkan Trump'ın talimatıyla siyasi rakipleri zor durumda bırakmaya yönelik bir girişimden başka bir şey değil" sözleriyle eleştirmişlerdi.

Çift, Epstein hakkında sahip oldukları "sınırlı bilgileri" kapsayan yeminli beyanları zaten sunduklarını savundu.

Buna rağmen, Bill Clinton'ın sözcüsü, çiftin ifade vereceğini ve "herkes için geçerli olacak bir emsal oluşturmayı sabırsızlıkla beklediklerini" söyledi.

Komite Başkanı Comer ise Clintonlar'dan ifade alınmasının "hiç kimsenin yasaların üzerinde olmadığını" göstermek için iki partinin ortak girişimi olduğunu belirtti.

Bill Clinton'ın adı ve fotoğrafları, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın suçlarına ilişkin federal soruşturmalar kapsamında ortaya çıkarılan belgeleri aşamalı olarak kamuoyuna açıklamasıyla birlikte yayımlanan metinlerde yer alıyor.

Bu belgeler, Epstein'ın seks suçlarından hüküm giymesinin ardından da çok sayıda üst düzey isimle bağlantılarının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Belgelerde adı geçen diğer kişilerde olduğu gibi Clintonlar açısından da herhangi bir suça karışıldığı anlamına gelmiyor.

Epstein ile geçmişte bağlantısı bulunan mevcut Başkan Donald Trump'ın da belgelerde ismi geçiyor.

Clintonların ifadeleri, New York eyaletindeki evlerine yakın Chappaqua'da alınacak.

Bu tür ifadeler kamuya açık şekilde gerçekleşmiyor. Ancak Clinton çifti, ifadelerinin kamuya açık olmasını talep ederek, sözlerinin seçilmiş bölümlerinin medyaya sızdırılmasının önüne geçmek istediklerini belirtti.

Hillary Clinton'ın ifadesinin ardından, Demokrat ve Cumhuriyetçi komite üyelerinin basına açıklama yapmaları bekleniyor.

Cuma günü ifade vermesi beklenen Bill Clinton'ın katılımı, 1983'te Gerald Ford'un ifade vermesinden bu yana bir eski ABD başkanının ilk kez bir Kongre önünde ifade vermesi anlamına gelecek.