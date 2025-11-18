Help Yetim, Sudan'da Binlerce İhtiyaç Sahibine Ulaştı

Avrupa merkezli Türk yardım kuruluşu Help Yetim, Sudan'ın doğusundaki Kasala Eyaleti sınırlarında yer alan Karamah 2 Kampı'nda yaşayan yerinden edilmiş sivillere yönelik geniş kapsamlı bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Organizasyon Başkanı Cahit Ataş öncülüğünde yürütülen çalışmada binlerce kişiye temel yaşam malzemeleri ulaştırıldı.

Başkan Ataş, yardım faaliyetleri kapsamında yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

400 aileye, 25 kilogramlık un dağıtımı yaptıklarını ve yaklaşık 2 bin kişiye temel gıda desteği sağlandıklarını belirten Ataş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamp sakinlerinin barınma koşullarını iyileştirmek amacıyla 400 battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Açlık sorununa dikkat çekmek için 4 bin kişilik sıcak yemek ikram edildi. Temiz suya erişimin son derece kısıtlı olan kampta, 20 tankerle toplam 200 ton içme suyu sevk edilerek yaklaşık 4 bin aileye dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca, kesilen 10 büyükbaş kurbanın etleri hazırlanarak paketler halinde bin 200 aileye dağıtımı gerçekleştirildi."

Karamah 2 Kampı'nda 8 Bin Kişi Zor Şartlarda Yaşıyor

15 Nisan 2023'te Sudan'da patlak veren iç savaşın ardından yerinden edilen bin 750 aile, şu anda Karamah 2 Kampı'nda yaşamını sürdürdüğünü ve kampta yaklaşık 8 bin kişi, son derece kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıığını belirten Ataş, bölgedeki temel ihtiyaçları şu şekilde sıraladı:

"Kampın sağlıklı yaşam koşullarına kavuşabilmesi için günlük 4 tanker temiz suya ihtiyaç duyuluyor. En az 6 bin kişilik günlük yemek temin edilmeden temel gıda ihtiyacı karşılanamıyor. Gıda, ilaç ve hijyen paketleri, kamp sakinleri için hayati önem taşıyor."

Ataş, Help Yetim olarak başlattıkları yardım operasyonunun, kampın su, gıda ve temel ihtiyaç yükünü kısa vadede hafifletmesi beklediklerini vurguladı.

Sudan'da Derinleşen İnsani Kriz

Sudan genelinde yaşanan insani kriz, rakamlarla daha net ortaya konuyor. İç savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 13 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyon kişi açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Yaklaşık 6 milyon Sudanlı, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Libya, Etiyopya, Uganda ve Güney Sudan gibi ülkelere mülteci olarak sığındı.

Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, bölgedeki yardım çalışmalarını bizzat takip ederken, kuruluşun Sudan'daki insani yardım faaliyetlerini imkanlar ölçüsünde sürdürmeyi planladığını ifade etti.