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HDP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Meclis'te tepki çeken sözler: YPG terör örgütü değildir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan HDP Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını söyledi. Sözlerini sürdüren Çandar, "Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" dedi.