Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı

Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
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Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
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Kuzey Kaliforniya'da bulunan bir havai fişek deposunda büyük bir patlama yaşandı. Depo tamamen yıkılırken, mahalle sakinleri korkuyla evlerini terk etti. Patlama, Yolo Bölgesi'nde gerçekleşti ve yerin sarsıldığı, gökyüzünün alevler ve dumanla kaplandığı belirtildi.

Kuzey Kaliforniya'da bulunan bir havai fişek deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu depo tamamen yıkılırken, çevredeki mahalle sakinleri korkuyla evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Patlama, Salı akşamı Yolo Bölgesi'nde, Esparto ve Madison kasabalarına yakın bir yerde gerçekleşti. Bölge sakinleri, yerin sarsıldığını ve gökyüzünün alevler ve dumanla kaplandığını söyledi.

Esparto'dan Bryan Sandoval, "Her taraf sallandı, başka bir şey hissetmedik," dedi. Kendisi ve ailesi hemen tahliye edildi. Patlama sonrası gökyüzü duman ve patlayan havai fişeklerle doldu.

Olay yerinden gelen görüntülerde, depo çatısından beyaz duman yükseldiği, ardından büyük bir ateş topunun patladığı görülüyor. Patlayan havai fişekler kontrolsüz şekilde her yöne savruluyor.

Patlamadan sonra oluşan duman sütunu yaklaşık 4.500 metre yüksekliğe ulaştı ve kilometrelerce uzaktan görüldü. Kontrolden çıkan havai fişekler, çevredeki kuru otluk ve tarlalarda yangına sebep oldu.

Yangın hızla yaklaşık 80 dönümlük alanı kapladı ve yakındaki ticari binalar tamamen yandı. İtfaiye yetkilileri, çok sayıda küçük yangın ve patlama yaşandığını bildirdi. Ekipler, saat 19:30'a kadar yangının yayılmasını büyük ölçüde engelledi, ancak gece boyunca sıcak noktalar sönmedi.

Yolo İlçe Şerif Ofisi, patlamanın ardından olay yerinden 1 mil (1,6 km) yarıçapındaki alan için tahliye emri verdi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ve dronlarla hasar incelemesi sürüyor.

Cal Fire itfaiye birimleri, yangının kırsal alanlara sıçramaması için hava ve kara ekipleriyle müdahale etti. Bölgede can kaybı ya da yaralanma bildirilmese de bazı yollar kapatıldı.

Bu patlama, ABD'de havai fişeklerin yoğun olarak kullanıldığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne sadece iki gün kala gerçekleşti. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı

Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı

Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı

Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı

Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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