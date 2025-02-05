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Hasta bebeğin odasına giren doktorlar genç anneyi ölü buldu

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İngiltere'de 37 yaşındaki dört çocuk annesi Lindsey Owen, hasta çocuğunun tedavi gördüğü çocuk servisinde ölü bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda Owen'ın ölümünün uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı belirlendi. Serviste görevli personel, uyuşturucuyu bırakmaya çalışan Owen için üç şişe metadon bulunduruyordu.

İngiltere'de 37 yaşındaki dört çocuk annesi Lindsey Owen, hasta çocuğunun tedavi gördüğü çocuk servisinde ölü bulundu.

Olay geçen Mayıs ayında gerçekleşti. Hemşireler hasta çocuğun rutin kontrolü sırasında, özel odada çocuğunun yanında uyuyan Owen'ı hareketsiz buldular.

Yapılan soruşturma sonucunda Owen'ın ölümünün uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Serviste görevli personel, uyuşturucuyu bırakmaya çalışan Owen için üç şişe metadon bulunduruyordu. Güvenlik kameraları, Stoke-on-Trent'te yaşayan Owen'ın ölümünden bir gün önce hastaneden çıktığını gösterdi. Yetkililer, Owen'ın bu süre içinde uyuşturucu kullandığını düşünüyor.

Adli Tıp Uzmanı Dr. Brett Lockyer, ölüm nedenini şöyle açıkladı: "Vücudunda eroin, metadon, gabapentin, mirtazapin, kodein ve diazepam gibi çeşitli ilaçlar tespit edildi. Bu ilaçların birleşik etkisi solunum sistemini durdurdu. Owen derin bir uykuya daldı ve uykusunda hayatını kaybetti. Acı çekmedi."

Owen'ın kız kardeşi Claudia Mooney, cenaze masrafları için yardım kampanyası başlattı ve 2.000 sterlinin üzerinde bağış toplandı. Mooney, ablası için yazdığı duygusal mesajda şunları söyledi:

"Ablam Lindsey içi dışı güzel bir insandı. Geride dört güzel çocuk bıraktı. Onlar bu ani kayıpla derinden sarsıldı. Lindsey benim kahramanımdı, en koruyucu ablaydı. Bebekliğimden yetişkinliğime kadar hep yanımda oldu, beni hep savundu. Sevdikleri için her şeyi yapardı, son parasını bile ihtiyacı olanlara verirdi. Bu kadar erken aramızdan ayrılmayı hak etmiyordu."

Bu trajik olay, uyuşturucu bağımlılığının yıkıcı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

çocuk odasında uyuşturucumu kullanmış

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