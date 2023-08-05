Harry Potter kitaplarının yayın evi patronu Adrienne Vaughan, tekne kazasında tekne pervanesine kapılarak feci şekilde Hayatını Kaybetti

Harry Potter kitaplarının yayın evinin patronu Adrienne Vaughan, İtalya'da bindiği hızlı botun, düğün töreni yapılan bir başka botla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisi ile suya düşen Vaughan, botun pervanesine takılarak feci şekilde can verdi. Kaza yapan teknenin kaptanının alkollü olduğu iddia edildi. Adrienne Vaughan'in eşi de yaralandı, çocukları ise fiziksel bir zarar görmedi ancak şok yaşadılar.

"Harry Potter" kitaplarının yayın evinin patronu 44 yaşındakiAdrienne Vaughan, İtalya'da bindiği hızlı bot, içinde düğün töreni yapılan yedi metre uzunluktakibaşka bir potla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile suya düşen Adrienne, botun pervanesine takılıp feci şekilde can verdi.

Olay, bir düğün partisinin üyeleri tarafından kaydedildi. Olay, insanların teknede şarkı söyledikleri sırada yaşandı.

"Ne oldu?" diye soran bir kadına, dehşet dolu bir sesle bir adam şu şekilde cevap veriyor: "Bu gemi bizimle çarpıştı!"

Adrienne Vaughan'in eşi Mike White da yaralandı ve sol omuzunda ameliyat geçirdiği belirtildi. Çocukları Leanna (14) ve Mason (11) fiziksel olarak zarar görmedi ancak şok yaşadılar.

Kaza yapan teknenin 30 yaşında kaptanı, kaburga ve pelvis yaralanmaları ile hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra yapılan testlerden sonra kaptanınalkollü olduğu iddia edildi.

Vaughan ve ailesi İtalya'ya bu hafta içinde gelmişti. Kaza öncesinde, eşi ailenin Roma'daki çeşitli simgesel yerlerde, Trevi Çeşmesi, Colosseum ve Roma Forumu'nda mutlulukla poz verdikleri fotoğrafları paylaşmıştı. Fakat trajedi, Amalfi kıyısındaki Positano adlı ikonik bir sahil beldesine ulaşan aileyi vurdu.

Adrienne Vaughan ve ailesi, 29 fitlik bir hız teknesi kiraladı ve Nerano kasabasından bir kaptanla birlikte Furore körfezini geziyorlardı ki aniden tekneleri 130 fit uzunluğundaki "Tortuga" adlı yelkenli gemiye çarpıştı. Yelkenli, bir düğün kutlaması için Alman ve Amerikalı turistler de dahil olmak üzere 85 kişiyi taşıyordu.

Kaptan, şiddetli bir patlama duyduğunu ve sonra Vaughan ve ailesinin dalgalarla mücadele ettiğini gördüğünü söyledi. Adrienne Vaughan sudan kurtarıldı ve kıyıya getirildi, ancak kalp masajı ile yaşatılmaya çalışıldığı için durumu ciddiydi. Bir ambulans helikopteri daha sonra olay yerine çağrıldı, ancak acil bir hastaneye yetiştirilmeden önce hayatını kaybettiği belirtildi. Yelkenli geminin 55 yaşındaki kaptanının yapılan testler sonucunda, uyuşturucu veya alkol kullanmadığı tespit edildi.