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Hapishane basan isyancılar, yüzlerce kadına tecavüz edip diri diri yaktı

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde M23 isyancılarının Goma şehrini basması sırasında yüzlerce kadın mahkum tecavüze uğradı ve ardından yakıldı. Olay, Munzenze Hapishanesi'nde gerçekleşti. BM raporlarına göre, saldırganlar kadınlar koğuşuna zorla girerek vahşi bir katliama imza attı. Raporlar en az 141 kadın mahkumun ve anneleriyle birlikte tutulan 28 çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen haberler dünyayı dehşete düşürdü. Ruanda destekli M23 isyancılarının Goma şehrini basması sırasında, yüzlerce kadın mahkum tecavüze uğradı ve ardından diri diri yakıldı.

Geçen hafta Munzenze Hapishanesi'nde yaşanan olayda, M23 savaşçıları Kongo ordusuyla çatışırken bir toplu firar gerçekleşti. BM raporlarına göre, aşırı kalabalık hapishanenin kadınlar koğuşuna zorla giren saldırganlar, vahşi bir katliama imza attı.

BM Barış Gücü Goma Başkan Yardımcısı Vivian van de Perre'nin açıklamasına göre, erkek mahkumlar kaçarken, kadınların tutulduğu bölüm ateşe verildi. Raporlar en az 141 kadın mahkumun ve anneleriyle birlikte tutulan 28 küçük çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor.

Van de Perre, "4.000 mahkum kaçtı. Hapishanede birkaç yüz kadın vardı. Hepsine tecavüz edildi ve ardından kadınlar koğuşu ateşe verildi. Hepsi öldü" dedi. M23 isyancıları, BM Barış Gücü'nün olay yerine girmesine izin vermediği için katliamın arkasındaki faillar henüz belirlenemedi.

Bir milyon nüfuslu Goma şehri şu anda tamamen M23 savaşçılarının kontrolünde. İsyancılar Salı günü "insani gerekçelerle" ateşkes ilan etti. BM, ayaklanmada yaklaşık 2.900 kişinin yaralandığını, yerel kaynaklar ise 2.000'den fazla kişinin öldüğünü bildiriyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, CNN'e verdiği demeçte ülkesinin askerlerinin DR Kongo'da olup olmadığını bilmediğini söyledi. Kongo İletişim Bakanı Patrick Muyaya ise uluslararası toplumu Ruanda'ya yaptırım uygulamaya çağırdı.

BM Mülteci Ajansı'na göre, 2025'in başından beri 400.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsan hakları grupları, Ruanda'ya baskı yapılması için çağrıda bulunuyor.

Hapishane basan isyancılar, yüzlerce kadına tecavüz edip diri diri yaktı

Hapishane basan isyancılar, yüzlerce kadına tecavüz edip diri diri yaktı

Hapishane basan isyancılar, yüzlerce kadına tecavüz edip diri diri yaktı
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