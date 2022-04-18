Seçim kazanmak için yapmayacağı şey yok! Macron maço pozlarla gençleri etkilemek istiyor iddiası

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak. İlk tur sonucunda Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte seçimlere kalan isim, aşırı sağcı çizgideki Marine Le Pen oldu. Ülkedeki kamuoyu yoklamaları yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala Macron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonnière sosyal medya hesabından bir dizi kamera arkası fotoğrafı yayınladı. Yayınlanan fotoğrafların birinde Macron oturduğu koltukta arkasına yaslanmış ve gülümserken görülüyor. Fotoğrafta Macron'un giydiği gömleğin düğmelerinin açık olması ve kollarının kıvrılmış olması dikkat çekiyor. Yayınlandıktan sonra kısa bir süre içinde sosyal medyada viral olan fotoğraflar bugün pek çok habere konu oldu.

MACRON HANGİ MAÇO ERKEĞİ TAKLİT EDİYOR?

Batı medyası Macron'un çok konuşulan fotoğraflarla maço bir imaj çizip gençleri etkilemeye çalıştığını iddia etti. Gazeteler Macron'un yayınlanan fotoğrafını Bond oyuncusu Sean Connery ve Burt Reynolds ile karşılaştırırken, sosyal medya kullanıcıları Fransız başbakanını tüylü göğsü ile tanınan Roger Federer'e benzetti.

"MACRON SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR"

İngiliz Daily Mail Gazetesi 'Macron hangi maço erkeği taklit ediyor?' diye sorarken Twitter kullanıcıları Macron'un fotoğrafının 70'leri andırdığını belirtti. Bir kullanıcı "Macron seçimi yeniden kazanmak için her yolu deniyor" derken başka birisi göğüs kıllarının Photohop ile eklendiğini iddia etti.